"Endlich eine Mauer, die Spaß macht": Frank Buschmann moderiert "The Wall" bei RTL!

Köln (ots) - Im Expresstempo zum Multi-Millionär! Am Freitag und Samstag, den 30. Juni und 01. Juli, startet bei RTL die spektakuläre, neue Quiz-Game-Show "The Wall" als großes Doppelevent um 20.15 Uhr - danach zeigt RTL das Show-Highlight immer samstags zur selben Zeit (insgesamt sieben Folgen). Und schon vor der Ausstrahlung gibt es den ersten Jackpot zu verkünden: Frank Buschmann ("Ninja Warrior Germany") moderiert die deutsche Ausgabe des internationalen Erfolgsformats.

Frank Buschmann: "Ich mag Fernsehen, bei dem man mitdenken und mitfiebern kann! Dass ich so eine Show jetzt moderieren darf, ist der Knaller. Dazu endlich eine Mauer, die Spaß macht. Sowas wie 'The Wall' gab es noch nicht. Jetzt heißt es: ab die wilde Fahrt!"

"The Wall" erobert 2017 nach den USA und Frankreich auch Deutschland und wird die erfolgreichen Quizshows "Wer wird Millionär?" und "500 - Die Quiz-Arena" bei RTL um eine weitere spannende Variante ergänzen.

In der neuen hochemotionalen, unvorhersehbaren Quiz-Game-Show können zwei Kandidatenpaare pro Folge bis zu über drei Millionen Euro gewinnen. Im Mittelpunkt der Show steht eine zwölf Meter hohe Wand, an der die Entscheidung fällt: werden die Kandidaten steinreich oder gehen sie mit leeren Händen? Alles ist möglich! Und so funktioniert "The Wall": das obere Ende der Wand ist in sieben Positionen aufgeteilt, aus denen Bälle herunterfallen. Beim Fallen wird die Richtung der Bälle durch ein in der Wand befindliches Gitternetz aus Stäben zufällig und unvorhersehbar (ab-)gelenkt. Am unteren Ende der Wand befinden sich 15 Geldboxen mit unterschiedlichen Geldwerten, in die die Bälle fallen. Quizfragen, die die Kandidaten beantworten müssen, ändern die Farbe der Bälle - bei richtiger Beantwortung werden die Bälle grün und die Summe der Geldboxen wird addiert und den Kandidaten gutgeschrieben. Bei falscher Antwort werden die Bälle rot und die Summe vom Kandidatenkonto entsprechend abgezogen.

"The Wall" ist ein Originalformat von Glassman Media und SpringHill Entertainment in Zusammenarbeit mit Universal Television Alternative Studios. Die deutsche Produktion übernimmt Endemol Shine. Bereits am 23. Mai beginnen die Aufzeichnungen in Paris, wo die Original-Kulisse steht.

Weitere Informationen zum Format und zu den Spielregeln finden Sie hier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/The-Wall/

Pressekontakt:

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell