Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL zum Internationalen Tag der Pflege: Nur 15 Prozent der Deutschen wollen ins Pflegeheim

Köln (ots) - Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage für das RTL-Trendbarometer möchten nur 15 Prozent der Deutschen in einem Heim gepflegt werden, sollten sie im Alter zu einem Pflegefall werden. 45 Prozent und damit die relativ meisten würden es vorziehen, daheim von einer Pflegekraft gepflegt zu werden. 29 Prozent der Befragten möchten zu Hause von Angehörigen gepflegt werden. Anlass für die aktuelle Erhebung ist der Internationale Tag der Pflege am Freitag, 12. Mai. Laut der Forsa-Umfrage können sich knapp Zweidrittel der befragten Bundesbürger (74 Prozent) vorstellen, einen nahen Angehörigen, der zum Pflegefall wird, z. B. die Eltern oder den Partner, selbst zu Hause zu pflegen. Mit 78 Prozent können sich das Befragte ab 60 Jahre tendenziell am häufigsten vorstellen (18- bis 29-Jährige: 62 %). Für 24 Prozent ist das nicht vorstellbar. Die genannten Gründe, nicht selbst Angehörige pflegen zu wollen, sind vielfältig: 53 Prozent glauben, dass professionelle Einrichtungen oder Pflegedienste diese Aufgabe besser erledigen können. 52 Prozent haben Angst, der häuslichen Pflege nicht gewachsen zu sein. 51 Prozent geben an, sie könnten diese Aufgabe nicht mit ihrem Beruf vereinbaren. 41 Prozent der Befragten schließlich fürchten, dass ihr Privat- oder Familienleben darunter leiden würde. Um dem Pflegekräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken, halten es 72 Prozent der Befragten für gut, wenn in Deutschland gezielt ausländische Pflegekräfte angeworben werden. 24 Prozent finden das nicht gut. Das "RTL-Trendbarometer" zum Thema "Pflege" präsentiert "RTL Aktuell" am heutigen Donnerstag. Am Freitag gehen auch "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12" und das "RTL Nachtjournal" ausführlich darauf ein. Bei Verwendung der Umfrage-Ergebnisse bitte Quellenhinweis beachten: RTL-Trendbarometer. Datenbasis: 1.011 Befragte, Erhebungszeitraum: 4. und 5. Mai 2017

