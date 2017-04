"Aufmischen, mitgestalten: Junge Mutbürger gesucht!" - Kick-Off zum RTL Com.mit Award 2017 mit Bundespräsident a.D. Christian Wulff und RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel

Köln (ots) - Im "Haus der Jugend" in Hannover haben Bundespräsident a.D. Christian Wulff und RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel heute den Startschuss zum RTL Com.mit Award 2017 gegeben. Unter dem Motto "Aufmischen, mitgestalten: Junge Mutbürger gesucht!" steht der Ehrenamtspreis, der dieses Jahr sein zehntes Jubiläum feiert, ganz im Zeichen des Wahljahres 2017. Er richtet sich gezielt an junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die durch ihr ehrenamtliches Engagement bereits vor der Wahl eine Wahl getroffen haben: Sie ergreifen die Initiative, bewegen selbst etwas in der Gesellschaft und gestalten Demokratie aktiv mit. Hierzu engagieren sie sich in lokalen und regionalen Projekten, um in ihrem eigenen Umfeld etwas zu bewirken und der Politik unterstützend unter die Arme zu greifen. In der prominent besetzten Jury sind neben RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel dieses Jahr Carolin Kebekus (Comedian), Günter Wallraff (Journalist und Schriftsteller), Laura Wontorra (Moderatorin), Valea Scalabrino (Schauspielerin, "Unter Uns") und Daniel Zimmermann (Bürgermeister von Monheim am Rhein, war bei Amtsantritt jüngstes Stadtoberhaupt Deutschlands). Peter Kloeppel und Bundespräsident a.D. Christian Wulff, der zugleich Schirmherr des RTL Com.mit Awards 2017 ist, stellten das Leitthema im "Haus der Jugend" in Hannover im Rahmen einer Gesprächsrunde mit jungen Ehrenamtlern aus verschiedenen Themenbereichen (Bildung, Umwelt, Sport, Geflüchtete) vor. Bundespräsident a.D. Christian Wulff: "Als die Scorpions in den 80igern 'Wind Of Change' texteten - da ging eine Hoffnung um die Welt: Freiheit war plötzlich für viele Menschen möglich, Mauern fielen, verkrustete Strukturen lösten sich auf. Heute verspüren wir einen anderen 'Wind Of Change', der die Gesellschaften in Richtung Abschottung, Intoleranz und Egoismus treibt. Dem engagiert und mit Argumenten zu widerstehen, ist entscheidend für das Überleben der liberalen Demokratie - in Deutschland und ganz Europa. Das erfordert den Mut Einzelner und das Engagement vieler, gerade auch junger Menschen, die sich für ihre eigene Zukunft verantwortlich fühlen. Es gibt keine Garantie für unsere offene Gesellschaft, die Demokratie und den Schutz von Minderheiten - es kommt mehr denn je auf jede und jeden an! Uns allen sollte klar sein: Wer in der Demokratie schläft, wacht manchmal in der Diktatur wieder auf!" RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es: dieser simple Satz sagt eigentlich alles! Wenn uns etwas nicht schnell genug geht, oder ein Problem einfach nicht angepackt wird, dann sollten wir es selber in die Hand nehmen. Politiker können viel bewegen, aber oft sind sie auch auf Unterstützung der Bürger angewiesen. Gerade junge Menschen bringen Elan, gute Ideen und einen unvoreingenommenen Blick mit - solche 'Mutbürger' suchen wir und sind gespannt auf Initiativen die zeigen, was mit ehrenamtlichem Engagement alles möglich ist."

Zum RTL Com.mit Award 2017:

Teilnahmeberechtigt sind sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Schul- und Projektgruppen. Wer sich selbst, seine Gruppe oder andere vorschlagen möchte, muss lediglich das ausgefüllte Bewerbungsformular an CommitAward@rtl.de schicken. Einsendeschluss ist der 15. Juni (genaue Teilnahmebedingungen und weiterführende Infos unter www.rtlcommit.de). Über die besten Einreichungen produziert RTL unter Mitwirkung der Bewerber Kurzfilme und präsentiert diese anschließend der prominent besetzten Jury.

Die Kurzfilme werden am 29. Juli im RTL-Jugendprogramm "Die Faktenchecker" und im Internet vorgestellt. Dort können die Zuschauer und User darüber abstimmen, wer den Publikumspreis gewinnt. Die RTL Com.mit Awards werden am 6. September in drei Kategorien verliehen: Neben dem Publikumspreis erhalten Einzelpersonen und Vereine bzw. Gruppen eine Auszeichnung. Die Erstplatzierten jeder Kategorie erhalten jeweils eine Spende von 2.500 EUR für ihr Projekt und allen Finalisten winken Preise, die einen hohen Erlebniswert haben und sich nicht mit Geld kaufen lassen.

Seit 2008 lobt der Kölner Privatsender RTL jährlich den "RTL Com.mit Award" aus. Nachdem in den Anfangsjahren hauptsächlich die Erfahrungen von Schülern mit Integration im Mittelpunkt standen, wurde der ursprüngliche Medienpreis im Jahr 2014 unter dem Motto "Wir suchen junge Helden" inhaltlich neu ausgerichtet. Seither liegt der Schwerpunkt auf dem ehrenamtlichen Engagement und das Thema wechselt jedes Jahr.

Der RTL Com.mit Award ist seit diesem Jahr offizieller Strategischer Partner des Deutschen Engagementpreis.

