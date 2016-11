Forsa ermittelt für RTL-Trendbarometer: 46 Prozent der Deutschen verstehen Beweggründe der US-Wähler für Donald Trump

Köln (ots) - 46 Prozent und damit knapp die Hälfte aller Deutschen können die Beweggründe der US-Bürger nachvollziehen, die Donald Trump in der vergangenen Woche zum Präsidenten gewählt haben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage für das RTL-Trendbarometer. Danach gaben vergleichsweise viele Männer (58 %), Ostdeutsche (52 %) sowie AFD- (82 %) und FDP-Wähler (66 %) an, Verständnis für die amerikanischen Trump-Wähler zu haben.

Das RTL-Trendbarometer zeigt passend dazu auch aktuelle Umfragewerte über die allgemeine Stimmungslage hierzulande. Forsa ermittelte dazu, dass sich lediglich 35 Prozent der befragten Bundesbürger derzeit alles in allem mit ihren Sorgen und Anliegen von den etablierten Parteien ausreichend ernst genommen fühlen. Unter den 59 Prozent, die dies in der aktuellen Meinungsumfrage dagegen verneinten, waren vergleichsweise viele Ostdeutsche (66 %) und Befragte mit mittlerem oder niedrigerem Schulabschluss (Hauptschule: 68 %, Mittlerer Abschluss 72 %). Besonders Anhänger der AFD (95 %) und der Linken (82 %) fühlen sich laut RTL-Trendbarometer nicht ausreichend ernst genommen, bei den Nichtwählern liegt der Anteil bei 92 Prozent!

Das RTL-Trendbarometer zeigt auch, dass derzeit nur 21 Prozent der Bundesbürger der Ansicht sind, dass es in der deutschen Gesellschaft alles in allem gerecht zugeht. 42 Prozent der Deutschen beurteilen die Verhältnisse in der Gesellschaft dagegen als weitgehend bzw. ganz und gar ungerecht. Dieser Meinung sind besonders die Ostdeutschen (51 %), die formal niedriger Gebildeten (Hauptschule: 59 %, Mittlerer Abschluss: 51 %) sowie die Anhänger der AfD (51 %) und ganz besonders der Linkspartei (62 %). Insgesamt betrachtet ist der Anteil derjenigen, die die deutsche Gesellschaft als ungerecht empfinden, im Vergleich zur gleichen Befragung von 2012 (51 %) etwas zurückgegangen.

21 Prozent der Bundesbürger haben laut RTL-Trendbarometer schon einmal daran gedacht, eine Protestpartei wie die AfD zu wählen. Von den befragten Ostdeutschen gaben dies 35 Prozent an, von den Westdeutschen 19 Prozent.

Die detaillierten Umfrageergebnisse des RTL-Trendbarometers präsentiert das "RTL Nachtjournal" heute um 00.00 Uhr.

Datenbasis der Forsa-Umfrage: Erhebungszeitraum 11. und 14. November, 1.002 Befragte

