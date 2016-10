WINNETOU - EINE NEUE WELT - Einladung zum Presse-Screening des ersten Teils der RTL-Verfilmung am Mittwoch, 09. November 2016 in Hamburg

Köln (ots) - WOTAN WILKE MÖHRING NIK XHELILAJ MILAN PESCHEL IAZUA LARIOS

WINNETOU - EINE NEUE WELT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Weihnachten bringt RTL die Geschichten rund um den Apachenhäuptling "Winnetou" als aufwändigen, hochkarätig besetzten Dreiteiler ins Fernsehen zurück. In "Winnetou - Eine neue Welt", "Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee" sowie "Winnetou - Der letzte Kampf" werden unsere Helden frei nach Karl May zeitgemäß zum Leben erweckt. Unter der Regie von Philipp Stölzl ("Der Medicus", "Nordwand", "Goethe!") erzählt die faszinierende und aufregende Neuinterpretation die legendäre Freundschaft des deutschen Einwanderers Karl May alias Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring) und des Apachenhäuptlings Winnetou (Nik Xhelilaj): realistisch und modern inszeniert, emotional berührend als spannende Abenteuerreisen durch den Wilden Westen Amerikas.

Wir möchten Ihnen deshalb "Winnetou - Eine neue Welt", den ersten Teil der dreiteiligen RTL-Verfilmung, exklusiv vorab auf der großen Leinwand präsentieren, sowie einen exklusiven Blick auf Teil 2 & 3 gewähren und Sie werden sehen, dass es echtes Kino fürs Fernsehen ist! Regisseur Philipp Stölzl, Produzent Christian Becker (Rat Pack Filmproduktion) und RTL-Bereichsleiter Fiction Philipp Steffens werden anwesend sein, um sich im Anschluss bei einem Meet und Greet mit Ihnen auszutauschen.

Neben Wotan Wilke Möhring ("Tatort") als Old Shatterhand und dem international erfolgreichen Filmstar Nik Xhelilaj ("Der Albaner") als Winnetou, wird Milan Peschel ("Der Nanny", "Männertag", "Halt auf freier Stecke") als Sam Hawkens zu sehen sein und die hollywooderprobte Mexikanerin Iazua Larios ("Apocalypto") als Nscho-tschi. Jürgen Vogel ("Kleine Haie, "Der freie Wille", "Die Welle") spielt im ersten Teil den gnadenlosen Bösewicht Rattler. Und es gibt ein Wiedersehen mit Gojko Mitic, dem Star zahlreicher DEFA-Indianerfilme und der 60er-Jahre-Nscho-tschi Marie Versini.

WINNETOU - EINE NEUE WELT

Termin: Mittwoch, 09.11.2016

Beginn Screening: um 11:00 Uhr (im Anschluss Mittagssnack und Austausch) Ort: Passage Kino / Mönckebergstraße 17 / 20095 Hamburg

E-Mail-Antwort an: claus.richter@mediengruppe-rtl.de; Fax-Antwort an: 0221 - 456 74292

O Ja, ich komme gerne zum Screening am Mittwoch, 09.11.2016

O mit Begleitung: ____________________________________

Name______________________________________________________________

Redaktion___________________________________________________________

Tel.Mobil:___________________________________________________________

Pressekontakt:

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell