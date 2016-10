S.H. Sheikh Mohammed nimmt den ersten Spatenstich für "The Tower" in Dubai Creek Harbour vor, der 2020 das höchste Gebäude der Welt sein wird

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - S.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, hat heute den ersten Spatenstich für den Bau von "The Tower" in Dubai Creek Harbour vorgenommen, der bei seiner Fertigstellung 2020 das höchste Gebäude der Welt sein wird.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161011/427130 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161011/427131 ) Der erste Spatenstich wurde in Anwesenheit I.E. Mohammad Al Gergawi, Vorsitzender der Dubai Holding, Mohamed Alabbar, Vorstandsvorsitzender von Emaar Properties, und anderen Würdenträgern ausgeführt.

Mit einer großartigen 360 Grad Aussicht über die Stadt und ihr Umland stärkt "The Tower" den Ruf der Vereinigten Arabischen Emirate für Innovation und Architektur, Ingenieurwesen und Baukonstruktion; das Gebäude wird den Burj Khalifa überragen, das zurzeit höchste Gebäude der Welt.

Als neuer globaler Bezugspunkt wird "The Tower" nicht nur die Skyline Dubais prägen, sondern wird auch zum Mittelpunkt des 6 km² großen Stadtviertels Dubai Creek Harbour, einem der weltweit größten Stadtentwicklungsprojekte und ein Intelligenzzentrum der nächsten Generation, das von den neuesten Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz geprägt wird.

Dubai Creek Harbour, ein Gemeinschaftsprojekt von Emaar und Dubai Holding, befindet sich in der Nähe des Dubai International Airport und des Naturschutzgebiets Ras Al Khor, das unter dem Schutz der Ramsar-Konvention der UNESCO steht. Der Entwurf für das Gebäude stammt von dem spanisch-schweizerischen Architekten Santiago Calatrava Valls.

Mohammad Al Gergawi kommentierte: "Der Spatenstich ist ein weiterer historischer Moment für die VAE, da wir den Bau eines weiteren symbolträchtigen Gebäudes beginnen, das zum Stolz der Bürger in den Vereinigten Arabischen Emiraten beitragen wird. Der Entwurf zelebriert die Vision von S.H. Sheikh Mohammed und wird von der kürzlich vorgestellten 'UAE Strategy for the Future' zum Antrieb des transformativen Wachstums der Nation bestärkt."

Mohamed Alabbar kommentierte: "Dubai ist ein Zentrum für die Innovation gigantischer Strukturen und bahnbrechender Entwicklungen in Architektur und Bauwesen. "The Tower" wird eine herausragende Ergänzung zu S.H. Sheikh Mohammeds Vision einer Smart City. Wir werden die technischen Grenzen weiterhin ausdehnen, um rechtzeitig zur Expo 2020 in Dubai fertig zu werden."

Ohne Baustrukturen von vergleichbarem Ausmaß übernimmt Emaar eine neue Vorgehensweise für die Konstruktion von "The Tower". Wind-Engineering und seismische Tests wurden abgeschlossen. Jeder Aspekt - vom Baumaterial bis hin zur Bautechnologie - wurde gemäß den höchsten, internationalen Standards berücksichtigt.

Die Krönung des Bauwerks soll der Pinnacle Room sein, zusätzlich zu mehreren VIP-Gartendecks mit Aussicht. Das Gebäude wird in dynamischer Beleuchtung erstrahlen und somit Tag und Nacht zu einem atemberaubenden optischen Wahrzeichen.

