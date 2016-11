Google und Bertelsmann starten umfassende Online-Weiterbildungsinitiativen mit Udacity. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7842 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bertelsmann SE & Co. KGaA" Bild-Infos Download

- Google startet Stipendienprogramm für 10.000 Android-Entwickler - Bertelsmann bietet Mitarbeitern über Udacity IT-Fortbildungen an - Udacity führt das Programm Associate Android Developer Fast Track ein - Gemeinsames Ziel: digitale Kompetenz in Europa zu stärken

Noch nie gab es so vielfältige Möglichkeiten wie heute, digitale Kompetenzen zu erwerben, ein Gründer zu werden, seine Arbeitsmarktfähigkeiten zu verbessern und lebenslang zu lernen. Und doch zeigen Untersuchungen, dass in Europa bis 2020 fast eine Million Arbeitsplätze im Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)-Bereich unbesetzt bleiben werden. Google, Bertelsmann und die digitale Lern- und Weiterbildungsplattform Udacity haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die darauf abzielt, europäische Talente für die digitale Zukunft auszubilden und ihnen zu helfen, wirtschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen.

Unter dem Dach der gemeinsamen Initiative wird Google über Udacity 10.000 Stipendienprogramme für die Aus- und Weiterbildung von Android-Entwicklern in der EU und den EFTA-Ländern finanzieren. Anfänger in diesem Bereich können sich für eines der 9.000 Stipendien für das Nanodegree-Programm Android Basics bewerben. Programmierer, die bereits über mehr Erfahrung verfügen, können dagegen eines der 1.000 Stipendien für das Programm Associate Android Developer Fast Track anstreben und in dessen Rahmen einen anerkannten Abschluss für Android-Entwickler erwerben. Bewerbungen können unter www.udacity.com/google-scholarships eingereicht werden.

Parallel wird Bertelsmann - in Verbindung mit den Weiterbildungsprogrammen von Udacity - damit beginnen, das Budget für Kompetenzaufbau und Weiterbildung in seinen rund 1.000 Geschäften zugunsten des IKT-Bereichs umzuschichten. Zusätzlich erhalten alle qualifizierten Auszubildenden und Trainees bei Bertelsmann in Europa - rund 2.000 Frauen und Männer - ein Nanodegree-Stipendium, wenn sie in passenden Berufsfeldern tätig sind.

Matt Brittin, President, EMEA Business and Operations, Google: "Jeder in Europa muss über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, um beruflich und privat erfolgreich sein zu können. Und dabei können wir helfen mit den nötigen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft in der digitalen, mobilen Welt. Heutzutage nutzt über die Hälfte von uns ein mobiles Gerät für den Zugang zum Netz. Das ist eine enorme Chance für alle ambitionierten Europäer, die sich den über 1,3 Millionen Entwicklern, die es europaweit bereits gibt, anschließen wollen. Die Stipendien, für diese in der Branche anerkannten On-Demand-Kurse, sind eine Chance für alle aktuellen und angehenden Mobile-Entwickler, die nötigen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft zu erwerben."

Steven Moran, Chief Learning Officer, Bertelsmann: "Als Unternehmen, das eine führende Rolle in den Branchen Medien, Dienstleistungen und Bildung einnimmt, sind Kompetenzen im digitalen und mobilen Bereich ein absolutes Muss. Die Förderung von digitalem Know-how ist bei Bertelsmann bereits seit vielen Jahren ein Schwerpunkt. Bei der Aktualisierung unseres Weiterbildungsangebots sind die Nanodegree-Programme für das Unternehmen - als Anteilseigner ebenso wie als begeisterter Kunde von Udacity - dabei die erste Wahl. Wir freuen uns darauf, mit Google und Udacity zusammenzuarbeiten, um unsere Mitarbeiter für die Arbeitsmärkte der Zukunft rundum fit zu machen."

Vishal Makhijani, CEO, Udacity: "Wir freuen uns sehr mit Bertelsmann und Google zusammenzuarbeiten, um gemeinsam europäische Fachkräfte mit den Mobile Development Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die auf dem modernen Arbeitsmarkt gefragt sind. Mit dieser bedeutenden Initiative bekräftigen wir unser Ziel Bildung zu demokratisieren, indem wir Menschen auf der ganzen Welt bezahlbare Lernangebote anbieten und sie dabei unterstützen, sich beruflich weiterzuentwickeln."

Dieses Engagement baut auf den Bemühungen aller drei Organisationen auf, die digitalen Kompetenzen innerhalb der EU zu stärken.

In den letzten beiden Jahren hat Google über das Zukunftswerkstatt-Programm rund zwei Millionen Menschen im Bereich digitale Kompetenzen ausgebildet und damit Unternehmen, Entrepreneurs, gemeinnützigen Organisationen, Entwicklern, Erfindern, kulturellen Einrichtungen und Studenten geholfen, sich online zu verwirklichen und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Bertelsmann hat digitale Schulungen sowie Weiterbildungsprogramme zum Erwerb digitaler Kompetenzen in den vergangenen Jahren zu einer strategischen Priorität gemacht. Weltweit haben Mitarbeiter kostenlosen Zugang zu über 10.000 E-Learning-Angeboten. Die Bertelsmann University - eine der ersten unternehmenseigenen Universitäten Deutschlands - bietet Bertelsmann-Führungskräften und -Mitarbeitern eine breite Auswahl an Formaten zur Kompetenzentwicklung in unterschiedlichen Bereichen wie Strategie, Kreativität, Technologie und Leadership.

Bei Udacity lernen Studierende, Berufseinsteiger und Berufstätige technische Fähigkeiten, die auf dem modernen Arbeitsmarkt gefragt sind und ihre Karriere voranbringen. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Udacity bereits über fünf Millionen Menschen weltweit mit Weiterbildungsangeboten versorgt. Durch die Partnerschaft mit Bertelsmann und Google will Udacity nun die bestehende Lücke bei digitalen Kompetenzen schließen; Ziel der Ausweitung von Programmen zur beruflichen Weiterbildung und der Schaffung neuer Möglichkeiten für neue Talente über die Nanodegree-Programme ist, das Konzept des lebenslangen Lernens zu fördern.

Über Google

Google ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das Menschen neue Zugangsmöglichkeiten zu Informationen gibt. Googles Innovationen im Bereich der Internetsuche und -werbung haben die Google-Startseite zu einer Top-Adresse im Internet und die Marke Google zu einer der bekanntesten der Welt gemacht. Google ist eine Marke der Google Inc.; alle anderen Unternehmens- und Produktbezeichnungen können Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie assoziiert sind.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Über Udacity

Udacity ist eine Lern- und Weiterbildungsplattform, die hochwertige Bildung für das digitale Zeitalter weltweit zugänglich und erschwinglich macht. Die interaktiven, praxisnahen Online-Kurse vermitteln den neuesten Wissensstand im Tech-Bereich und werden von über fünf Millionen Studierenden, Berufseinsteigern und Berufstätigen in aller Welt genutzt. Neben kostenfreien Kursen bietet Udacity Nanodegree-Programme in Web und Mobile Development, sowie Machine Learning und Data Analytics an. Die Zusatzqualifikationen können in sechs bis zwölf Monaten erworben werden. Die Kursinhalte wurden gemeinsam mit Technologie-Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon und Github entwickelt. Zu den Investoren gehört die Bertelsmann Education Group, die als Investor bei der Internationalisierung zur Seite steht. Der Hauptsitz von Udacity befindet sich in Mountain View, CA, im Silicon Valley. Mehr Informationen unter de.udacity.com.

