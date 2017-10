Mainz (ots) -

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Florian Zschiedrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Spannung in Katalonien - Unabhängigkeitserklärung? Wahlkampfendspurt in Niedersachsen - Kontrahenten im TV-Duell Fahndungserfolg nach Missbrauch - Erfolgreiche Ermittlungstaktik Neu im Kino - Neuer Haneke-Film "Happy End" Mittwoch, 11. Oktober 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Anastasia Zampounidis, Moderatorin und Schriftstellerin Richtig vorsorgen fürs Alter - Gegen Armut im Rentenalter Reisetipp für den Herbst: Belfast - Ausflug in die Hauptstadt Nordirlands Weniger Zucker essen - gesünder leben - Wie kann man Zuckerkonsum reduzieren? Mittwoch, 11. Oktober 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Bergwacht am Brocken - Unterwegs mit den Rettungskräften Expedition Iden - Glücklich in der neuen Heimat Die Karpfen-Anglerin - Claudias Leidenschaft für Karpfen Mittwoch, 11. Oktober 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Vor 30 Jahren starb Uwe Barschel - Bis heute gibt sein Tod Rätsel auf Mittwoch, 11. Oktober 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Mavie Hörbiger in Toronto - Ein Tag mit der Schauspielerin Jasmin Wagner in Hollywood - Gespräch über neue Projekte Neues von Santiano - Mit den Musikern am Ostseestrand Mittwoch, 11. Oktober 2017, 22.30 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Madrids Kampf um die Einheit - Spaniens heißer Herbst Chinas neue Internetstars - Per Livestream zum Millionär Indiens Streit um das heilige Tier - Im Namen der Kuh "außendienst" als Fahrrad-Abschlepper - Falschparken auf Holländisch

