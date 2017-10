Deutscher Sozialpreis für ZDF-"37°"-Autorin Simone Grabs

Die Freunde Max, Nico und Robin kennen sich seit dem Kindergarten. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Simone Grabs" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Simone Grabs wird für die "37°"-Dokumentation "Wirklich beste Freunde - eine Clique fürs Leben" mit dem Deutschen Sozialpreis ausgezeichnet. Der Film, der am Dienstag, 2. Februar 2016, im ZDF zu sehen war, erzählt die Geschichte des jungen Mannes Nico, der durch eine Muskelerkrankung fast bewegungslos geworden ist und von seinen Freunden betreut wird. Autorin Simone Grabs fragt, ob ein schönes Leben trotz großer Einschränkungen möglich ist und wie viel Kraft Nico braucht, um seine Ziele zu verfolgen. Nachdenklich, aber auch humorvoll zeigt sie, wie Freundschaften entstehen und sich entwickeln, wenn Menschen mit und ohne Behinderung zusammen aufwachsen.

Die "37°"-Dokumentation "Wirklich beste Freunde" ist einer von zwei Beiträgen, die in diesem Jahr in der Sparte Fernsehen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung findet am 22. November 2017 im Rahmen des Politikforums der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in der Akademie der Künste in Berlin statt. Redner ist ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey.

Seit 1971 verleihen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege den Deutschen Sozialpreis. Der Medienpreis zur sozialen Lebenswirklichkeit in Deutschland ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert und wird in vier Sparten vergeben. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden rund 300 hochwertige Arbeiten von einer unabhängigen Fachjury bewertet.

