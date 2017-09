ZDF dreht Kino-Koproduktion "Glück ist was für Weicheier"

Martin Wuttke (Rolle: Stefan Gabriel), Ella Frey (Rolle: Jessica Gabriel), Regisseurin Anca Miruna Lazarescu. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Kenneth Macdonald" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Seit dem 26. September 2017 finden in Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel Dreharbeiten für die Tragikomödie "Glück ist was für Weicheier" statt. Gedreht wird unter anderem in Bielefeld, Rinteln, Bad Salzuflen und München. Anca Miruna Lazarescu inszeniert den Film nach einem Drehbuch von Silvia Wolkan. Es spielen Ella Frey, Martin Wuttke, Emilia Bernsdorf, Christian Friedel, Tina Ruland, Stephan Grossmann, Sophie Rois und andere.

Die zwölfjährige Jessica (Ella Frey) hat es nicht leicht im Leben: Täglich kämpft sie gegen ihre seltsamen Ticks an, und ihr Schwarm Nicolai (Tim Dieck), 17, hält sie für einen Jungen. Am liebsten würde Jessica mit ihrer hübschen 15-jährigen Schwester Sabrina (Emilia Bernsdorf) tauschen, die trotz ihrer unheilbaren Krankheit ihr Leben voll im Griff zu haben scheint. Je schlechter es Sabrina geht, desto schlimmer werden Jessicas Ticks. Ein Rettungsplan muss her. Die Schwestern entdecken in einem alten Buch ein Ritual, durch das Krankheiten über Geschlechtsverkehr auf den Partner überspringen sollen. Ihnen bleibt nur noch wenig Zeit, und Jessica muss alles daran setzen, den lebensrettenden Plan umzusetzen, egal wie verrückt er auch sein mag.

"Glück ist was für Weicheier" ist eine Walker & Worm Film Produktion (Produzenten: Tobias Walker und Philipp Worm) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel gefördert von FFF Bayern, Filmstiftung NRW, Nordmedia und Kuratorium junger deutscher Film. Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist Jörg Schneider. Gedreht wird voraussichtlich bis 1. November 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

