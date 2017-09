Ruder-WM-Finale mit Deutschland-Achter live in der "ZDF SPORTreportage"

Anna Kraft Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Ralph Orlowski" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Das Achter-Finale der Männer bildet am Sonntag, 1. Oktober 2017, den Höhe- und Schlusspunkt der Ruderweltmeisterschaften in Sarasota/Florida. Die "ZDF SPORTreportage" überträgt das Rennen in der "Königsklasse" des Rudersports live ab 17.10 Uhr. Reporter an der Regatta-Strecke im Nathan Benderson Park ist ZDF-Ruderexperte Norbert Galeske, für Interviews steht Susanne Simon bereit.

Der 2017 noch ungeschlagene Deutschland-Achter hat sich in einem starken Vorlauf unter anderen gegen Gastgeber USA und Rumänien durchgesetzt und sich direkt für das Finale am Sonntag qualifiziert. Nach dem Gewinn des Gesamt-Weltcups, des Europameistertitels und nicht zuletzt durch die neue Weltbestzeit in dieser Saison gilt das deutsche Team um Schlagmann Hannes Ocik als großer Favorit und möchte nach drei WM-Silbermedaillen und Platz zwei bei den Olympischen Spielen von Rio die "Goldflaute" endlich beenden.

Die weiteren Themen der Sendung: Analyse 7. Spieltag Fußball-Bundesliga mit Experte Simon Rolfes; Porträt Bundestrainer Joachim Löw; Formel 1: Zusammenfassung GP von Malaysia; Handball-Bundesliga: Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel. Es moderiert Anna Kraft.

