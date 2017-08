"New Blood - Tod in London": Neue Krimireihe am Sonntagabend im ZDF

Trainee-Detective Arash "Rash" Sayyad (Ben Tavassoli, l.) und Junior-Ermittler Stefan Kowolski (Mark Strepan, M.) lernen sich bei einem Rennen kennen. Es ist der Beginn einer hürdenreichen Freundschaft. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Britische Krimireihe von Autor Anthony Horowitz: Voller Tatendrang agieren die beiden jungen Ermittler Arash "Rash" Sayyad und Stefan Kowalski unabhängig voneinander in London - bis ihre Fälle Verbindungen aufweisen. Ben Tavassoli und Mark Strepan spielen die beiden Polizisten in drei Folgen "New Blood - Tod in London", die das ZDF ab Sonntag, 13. August 2017, 22.00 Uhr, als deutsche TV-Premiere zeigt.

Ein gut beobachtetes Ermittlungsdetail bringt dem Polizisten Rash (Ben Tavassoli) das ersehnte Angebot für eine Probezeit als Trainee-Detective. Sein neuer Chef allerdings macht ihm das Leben schwer. Gleichzeitig soll Stefan, Junior-Ermittler im staatlichen Betrugsdezernat, in einen Pharmakonzern eingeschleust werden. Bei einer Triathlon-Veranstaltung lernen sich die beiden Hobby-Athleten kennen und stellen fest, dass sie am gleichen Fall arbeiten: Vor Jahren hatten junge englische Touristen in Indien an einem medizinischen Experiment teilgenommen. Drei von ihnen wurden jetzt in der britischen Hauptstadt tot aufgefunden.

