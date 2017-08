Vier Folgen "Meine schöne Heimat" bei "Menschen - das Magazin" im ZDF

Sandra Olbrich Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Matthias Wohlrab" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Hamburg, Chiemsee, Schwarzwald und Mallorca - in der Sommerreihe von "Menschen - das Magazin" stellen Menschen mit Behinderung ab Samstag, 12. August 2017, ihre schöne Heimat vor.

In der ersten Folge geht es am Samstag, 12. August 2017, 17.45 Uhr, mit Autorin Bianca Driesen in den Norden zu Klaus Becker, der die Hansestadt Hamburg seit fast 28 Jahren zu seiner Wahlheimat erklärt hat. Seine Lieblingsorte sind die Landungsbrücken, der Hafen und der alte Elbtunnel. Auch die Elbphilharmonie hat es ihm angetan, obwohl sie nicht ganz barrierefrei ist. Klaus Becker, Leiter des Hamburger Inklusionsbüros, ist Contergan geschädigt.

In der zweiten Folge besucht Autor Jan-Manuel Müller Michael Schmid, der sich dem Chiemsee von klein auf verbunden fühlt. Seine Lieblingsorte, die idyllische Fraueninsel, auf der er seine Frau heiratete, und die Ufer des Chiemsees, an denen er mit seinem Handbike unterwegs ist, zeigt er am Samstag, 19. August 2017, 12.05 Uhr. Michael Schmid, der im Rollstuhl sitzt, möchte außerdem endlich einmal segeln.

Vivian Hösch, die seit ihrer Kindheit blind ist, zeigt Filmemacher S. René Autor am Samstag, 26. August 2017, 12.05 Uhr, ihre Lieblingsorte im Schwarzwald. Die Freiburgerin mag die Vielfalt, die ihre Heimat bietet. Im Augustiner-Museum reist sie in die Vergangenheit, fährt mit der historischen Dreiseenbahn und entdeckt auch Neues, wie eine Fahrt mit der Hirschgrund-Zipline über den Baumkronen.

Von einem eigenen Hotel auf Mallorca hatten Tom Gösmann und seine Freundin geträumt, bis sie bei einem Autounfall starb und er schwer verletzt überlebte. Plötzlich behindert! Doch aufgeben kam für Tom nicht in Frage. Er musste alles neu lernen. In der letzten Folge der vierteiligen Reihe "Meine schöne Heimat" am Samstag, 2. September 2017, 12.05 Uhr, führt der Hotelmanager Autorin Ramona Sirch durch das kulinarische Palma auf den berühmten Mercat de l'Olivar, ins unbekannte Bergdorf "Orient" und schließlich in eine der vielen modernen Kunstgalerien von Palma de Mallorca.

"Menschen - das Magazin", moderiert von Sandra Olbrich, stellt den Lebensalltag von Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt. Das Magazin entsteht in Zusammenarbeit mit der "Aktion Mensch". Wie kann die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen gelingen? Das Magazin zeigt Erfolgsgeschichten, aber auch die gesellschaftlichen Barrieren auf dem Weg zur Inklusion.

https://presseportal.zdf.de/pm/menschen-das-magazin-2/

https://zdf.de/gesellschaft/menschen-das-magazin

https://aktion-mensch.de/magazin/menschen_im_zdf.html

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/aktion.mensch

