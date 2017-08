Mainz (ots) -

Mittwoch, 9. August 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Margot Käßmann, Theologin und Pfarrerin Alles rund um die Krankenversicherung - Wie kommen die Gebühren zustande? Klamotten mit Perlen pimpen - Unsere kreative Näherin zeigt Tricks Trampolinspringen - aber richtig! - Vorsicht beim Trampolin-Trend Mittwoch, 9. August 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Fichten fällen am Brocken - Harte Arbeit im Wald Expedition Deutschland: Karlsbad - Von der Stadt aufs Land Geneal - Ahnenforschung (3) - Waren Marnetts Vorfahren Flüchtlinge? Mittwoch, 9. August 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Kleinste Abiturientin Deutschlands - Laura 18 Jahre alt und 1,30 m klein Mittwoch, 9. August 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Melanie Griffith wird 60 - Glückwünsche an die Schauspielerin Kleidertausch royal - Ein modischer Blick nach Schweden Mittwoch, 9. August 2017, 23.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Deutsche Kühe für Katar - In die Wüste geschickt Machtkampf in Venezuela - Ein Land versinkt im Chaos Trumps Klimapolitik und die Folgen - Ausgerechnet Alaska außendienst in Südkoreas E-Sport-Welt - Megastars am Monitor

