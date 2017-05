ZDF-"37°": Urlaub im Slum - Eine Kinderärztin in Indien

Nathalie Rans bei der Untersuchung eines Kindes in einer Ambulanzstation der deutschen Hilfsorganisation German Doctors in Kalkutta Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Walter Harrich" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die Kinderärztin Nathalie Rans arbeitet auf der Frühgeborenen-Station einer großen Bonner Klinik. Trotz ihrer fordernden Arbeit hat sie sich entschieden, ihren Jahresurlaub als freiwillige Ärztin in einem Hilfsprojekt in Kalkutta zu verbringen. Daniel Harrich, Filmautor und Grimme-Preisträger 2016, begleitet die Kinderärztin in seiner "37°"-Dokumentation am Dienstag, 30. Mai 2017, 22.15 Uhr, im ZDF, auf ihrem Einsatz in der 14-Millionen-Metropole am Golf von Bengalen.

Die Reise führt Nathalie Rans und ihre deutschen Kollegen in Ambulanzstationen und Spezialkliniken für Tuberkulosekranke in den Elendsvierteln der Stadt - einst Kulturzentrum und heute das Armenhaus des riesigen Landes. Die Ärzte bieten der armen Bevölkerung eine medizinische Grundversorgung für Krankheiten und Verletzungen.

In Indien offenbaren sich den deutschen Medizinern neue Entwicklungen: Eine besorgniserregende Form von Resistenzen - so genannte Super-Resistenzen im menschlichen Körper - machen die traditionellen Behandlungen oft wirkungslos. Die Probleme der Krankenhauskeime kennen Nathalie Rans und das Ärzteteam auch aus Deutschland, doch in Indien treffen sie auf eine erschreckende Dimension. Epidemische Krankheiten wie Tuberkulose breiten sich rapide aus, und Patienten sterben an einfachen Erkrankungen wie Virus- und Wundinfektionen oder an Erkältungen.

Nach sechs Wochen kehrt die Ärztin wieder nach Deutschland zurück. Was bedeuten diese Erfahrungen für sie?

