Mittwoch, 24. Mai 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Nach dem Anschlag von Manchester - Der Ermittlungsstand Vor dem Kirchentag - Live von den Vorbereitungen in Berlin Trump in Europa - Nächste Stationen der Reise Den Grill richtig reinigen - Tipps und Tricks Europa-League-Finale - Manchester im Schatten des Anschlags Wolfsburg gegen Braunschweig - Wer spielt erstklassig? Sicherheit bei Großveranstaltungen - Andreas Geisel, Berliner Innensenator Mittwoch, 24. Mai 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Maximilian Arland, Musiker und Moderator Den Grillrost mühelos reinigen - Wir testen die besten Reinigungstipps Flieder, Rhododendron und Co. - Experten-Tipps für die Gehölz-Pflege Professionelle Zahnreinigung - Wie sinnvoll ist die Profireinigung? Schweineschnitzel mit Bärlauchfüllung - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Mittwoch, 24. Mai 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Bierpipeline für Wacken-Festival - Maßnahme gegen Schlammwüste Grill richtig reinigen - Tipps und Tricks vom Profi Übernachten mit Wisenten - Vollmondwanderung zu den "Waldriesen" Mittwoch, 24. Mai 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Gast: Autor Hans-Jürgen Herber, Diagnose Alzheimer schon mit 40 Nach dem Anschlag in Manchester - Der neueste Stand der Ermittlungen Gefährliche Geschäftsverbindungen - Gerät Donald Trump unter Druck? Gerichten droht der Kollaps - Überlastung durch Asylstreitigkeiten Mittwoch, 24. Mai 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Filmfestival in Cannes - Prominente Schmuck-Party Andrea Sawatzki auf Mallorca - ZDF-Film am Donnerstag DJ Ötzi geht den Jakobsweg - Der Sänger plant eine Pilgertour Mittwoch, 24. Mai 2017, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Kurz, Kern, Strache - Österreichs Wahlkampf der großen Egos Der ewige Kampf ums Heilige Land - Trump und die Realität im Nahen Osten Flucht aus dem Kim-Regime - Einblicke in Nordkoreas Diktatur Bewährungsprobe für die Demokratie - Den Populisten auf der Spur

