Kinozeit in ZDFtivi: "Winnetous Sohn" und "Ritter Trenk"

Während alle Kinder Evis Indianer-Ferienlager gut finden, ist Morten (Tristan Göbel, l.) nur genervt.

Mainz (ots) - An Christi Himmelfahrt und Pfingsten zeigt das ZDF erstmals die Kinofilme "Winnetous Sohn" und "Ritter Trenk". Am Donnerstag, 25. Mai 2017, 9.20 Uhr, steht die Westernkomödie für die gesamte Familie auf dem Programm, die Kindern und Jugendlichen Mut macht, an ihre Träume zu glauben. An Pfingstmontag, 5. Juni 2017, 7.20 Uhr, strahlt das ZDF den Animationsfilm aus, der auf der Buchreihe "Der kleine Ritter Trenk" von Kirsten Boie und der gleichnamigen 26-teiligen Zeichentrickserie basiert.

Gemeinsam von ZDF und KiKA produziert, ist "Winnetous Sohn" der erste Kinofilm, der aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" hervorging: Der zehnjährige Indianerfan Max (Lorenzo Germeno) hat das große Ziel, bei den Karl-May-Festspielen die Hauptrolle als "Winnetous Sohn" zu ergattern. Das Problem dabei: Er ist dick, blass und völlig unsportlich. Seine Chancen sinken auch, weil er sich von dem immer schwarz gekleideten Morten (Tristan Göbel) trainieren lässt. Max muss in kurzer Zeit reiten, Lasso werfen und Bogen schießen können und dann noch auf ein galoppierendes Pferd aufspringen lernen. Trotz aller Widrigkeiten und Fehlschläge lässt der Junge sich nicht von seinem Ziel abbringen.

Bereits ab 6.25 Uhr am 25. Mai dürfen sich die Zuschauer auf den Spielfilm "Hanni & Nanni 3" nach der Buchreihe von Enid Blyton freuen und im Anschluss daran auf "Teufelskicker", das Abenteuer einer Gruppe von Straßenfußballern nach der gleichnamigen Buchreihe von Frauke Nahrgang.

An Pfingstmontag, 5. Juni 2017, erträgt in "Ritter Trenk" ein armer Bauernjunge die Leibeigenschaft seiner Familie nicht mehr. Als Trenk mit dem gemeinen Lehnsherren Ritter Wertolt in Streit gerät, flüchtet er ohne seine Eltern in die große Stadt. Durch Zufall trifft er einen jungen Ritterssohn, der Angst vor seiner Ausbildung als Knappe hat.Die beiden beschließen, ihre Rollen zu tauschen: Trenk tritt auf der Burg Hohenlob seinen Dienst bei dem gutmütigen Ritter Hans und seiner frechen Tochter Thekla an. Mit ihrer Unterstützung kann er Schritt für Schritt seinem Ziel näher kommen, seine Familie zu befreien.

Die Filme sind nach Ausstrahlung sieben Tage in der ZDFtivi-Mediathek abrufbar.

