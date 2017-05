"ZDF spezial" über Trumps Europa-Besuch und den NATO-Gipfel

ZDF spezial Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - "Trump in Europa - NATO-Gipfel in Brüssel" lautet der Titel des "ZDF spezials", das am Donnerstag, 25. Mai 2017, 16.35 Uhr, über die Europa-Stationen auf der Auslandsreise des US-Präsidenten berichtet - nach Brüssel geht es weiter zum G7-Gipfel nach Sizilien. Elmar Theveßen, stellvertretender Chefredakteur des ZDF, begrüßt die Zuschauer am Feiertag zu 45 Minuten aktueller Information am Nachmittag. Beim Besuch des US-Präsidenten rückt dabei die Frage in den Vordergrund: Wie geht es weiter mit dem Militärbündnis - gut vier Monate nach der Amtsübernahme von Donald Trump?

Das "ZDF spezial" erörtert auch die Fragen: Wie präsentiert sich der neue US-Präsident, und auf wie viel Widerstand trifft er? Zu Gast im Mainzer Studio bei Moderator Elmar Theveßen ist Ulf Röller, Washington-Korrespondent des ZDF.

