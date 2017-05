"Katie Fforde": ZDF dreht "Herzkino"-Komödie mit Michaela May

Michaela May (Barbara) und Wanda Perdelwitz (Stella) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Rick Friedman" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die liebe Verwandtschaft kann manchmal eine heftige Herausforderung sein - diese Erfahrung muss auch Anwältin Stella (Wanda Perdelwitz) in "Katie Fforde: Meine verrückte Familie" machen. Für den ZDF-"Herzkino"-Film steht Wanda Perdelwitz seit Mittwoch, 17. Mai 2017, gemeinsam mit Michaela May, Andreas Schmidt-Schaller, Robin Sondermann, Kristina Pauls und vielen anderen in Boston und Umgebung vor der Kamera. Das Drehbuch zu der "Katie Fforde"-Komödie schrieb Kirsten Peters, Regie führt Helmut Metzger.

Trotz ihres Studiums an der Elite-Universität Stanford blieben die dicken Fälle für Anwältin Stella Sheridan bislang aus. Erst als sie das Mandat für den pressewirksamen Sorgerechtsstreit einer Lokalpolitikerin an Land zieht, scheint sich das Blatt zu wenden. Doch Stellas Mutter Barbara (Michaela May) droht ihr einen Strich durch die Karriereplanung zu machen: Mit Sack und Pack steht sie vor der Tür ihrer Tochter, weil ihr Mann Stan (Andreas Schmidt-Schaller) sie nach 40 gemeinsamen Ehejahren für eine jüngere Fitnesstrainerin verlassen hat. Während Stellas Schwester Maddie (Kristina Pauls) aus dem fernen New York kluge Tipps zur elterlichen Versöhnung gibt, gerät der Alltag der Anwältin zunehmend aus dem Lot. Denn ihr Verlobter Josh (Robin Sondermann) hat nicht nur seine Probleme mit der neuen Mitbewohnerin, auch zwischen ihm und Stella wird die Stimmung immer angespannter - bis Josh nach einem Streit schließlich das Weite sucht.

Produziert wird "Katie Fforde: Meine verrückte Familie" im Auftrag des ZDF von Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenke und Sabine Jaspers). Verena von Heereman ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 15. Juni 2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

