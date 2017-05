"Gut geschätzt gewinnt" - das Schloss-Quiz mit Bastiaan Ragas im ZDF

Moderator Bastiaan Ragas Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/H.-J. Nitschmann, N. van Ormondt" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die ZDF-Quizshow "Gut geschätzt gewinnt", die ab 9. Juli 2017 sonntags nach dem "ZDF-Fernsehgarten" um 13.45 Uhr zu sehen ist, widmet sich dem Wert alter und seltener Dinge. Drei Kandidatenpaare stellen in vier Spielrunden ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis. Wer kann den Wert skurriler Raritäten am besten schätzen? Moderiert wird die Sendung vom niederländischen Sänger, Schauspieler und Moderator Bastiaan Ragas ("Caught in the Act").

In jeder Folge treten jeweils drei Kandidatenpaare gegeneinander an und stellen in vier verschiedenen Spielrunden ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis. Wer erkennt das kostbarste Stück? Wer findet bei der Schnitzeljagd das gesuchte Objekt im Schloss, und wer kennt sich gut mit Oldtimern aus?

In den vier Runden spielen sich die Kandidatenpaare durch verschiedene Säle des Schlosses und den Schlossgarten. Am Ende jeder Runde geht es für die Zweier-Teams in die Schatzkammer, wo sie jeweils ein Objekt für ihre Sammlung aussuchen. Hier heißt es: "Gut geschätzt gewinnt", denn wer nach vier Spielrunden die meisten wertvollen Raritäten gesammelt hat, gewinnt am Ende 1000 Euro.

Die Sendung findet dort statt, wo Prachtstücke meist zu finden sind: in Schlössern und Burgen. Sie wird im Juni auf Schloss Bodelschwingh bei Dortmund und auf Schloss Bürresheim bei Mayen produziert. Geplant sind zunächst fünf Folgen.

