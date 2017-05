Mainz (ots) -

Bitte aktualisierte Gästeliste beachten! Donnerstag, 18. Mai 2017, 22:15 Uhr maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF Thema: Merkel oder Schulz? - Braucht Deutschland den Wechsel? "Deutschland geht es so gut wie nie zuvor". Kann Bundeskanzlerin Angela Merkel sich auf diesem Satz ausruhen und einen "Weiter so"-Wahlkampf machen? Oder gibt es eine Wechselstimmung im Land, die am Ende doch Martin Schulz, dem Herausforderer, nutzt - selbst nach drei verlorenen Landtagswahlen? Wie unzufrieden sind Deutschlands Wähler und warum? Und haben die Kanzlerin oder ihr Herausforderer diese Sorgen im Programm? Finanzminister Wolfgang Schäuble hütet einen Schatz von rund 54 Milliarden Euro. Sollen die Steuern sinken, die Kita-Gebühren wegfallen, mehr Polizisten eingestellt, mehr für Rüstung ausgegeben oder mehr Straßen gebaut werden? Reicht das für eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand? Volker Kauder, CDU - Vorsitzender der Unionsfraktion Thomas Oppermann, SPD - Fraktionsvorsitzender im Bundestag Elisabeth Niejahr - Wirtschaftsjournalistin "Die Zeit" Michael Hüther, Ökonom - Institut d. deutschen Wirtschaft Köln Marcel Fratzscher, Ökonom - Präsident des DIW Katharina Nocun - Bürgerrechts- und Netzaktivistin

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell