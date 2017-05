Mainz (ots) -

Mittwoch, 17. Mai 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen AU zu spät? Kein Krankengeld - Interessantes rund ums Krankengeld Blutdruck richtig messen und deuten - Wir klären, welche Werte was bedeuten Leckerer Lammlachs mit Spargel - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Gast im Studio: Roman Knizka, Schauspieler Mittwoch, 17. Mai 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Jeder Raum voll von Schätzen - Marion holt Hilfe bei Trödelprofis Mittwoch, 17. Mai 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Alessandra Meyer-Wölden in Hamburg - Neues von der fünffachen Mutter Filmfest in Cannes - Die Eröffnungsfeier Maxima hat Geburtstag - Die Königin wird 46 Jahre alt Mittwoch, 17. Mai 2017, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... ungelöst Moderation: Rudi Cerne Spurlos verschwunden Auf dem Weg zum Einkaufen verschwindet der Pächter einer Gastwirtschaft. Ermittlungen ergeben, dass er sich möglicherweise mit Leuten aus dem Rotlichtmilieu angelegt hat. Überfall auf Hausbesitzerin Falsche Paketboten rauben eine Frau in ihrem Haus aus. Ins Visier der Täter ist die Seniorin vielleicht in einer Spielbank geraten, die sie regelmäßig besucht. Der XY-Preis 2017 Auf dem Weg zum Flughafen werden zwei junge Männer Zeugen einer brutalen Tat und greifen beherzt ein. Der XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen - geht in eine neue Runde. Wieder stehen Menschen im Mittelpunkt, die auf beeindruckende Art und Weise Zivilcourage gezeigt und Schlimmeres verhindert haben. Einen der Nominierten für den XY-Preis stellen wir in dieser Folge vor. Mordversuch im Wohnhaus Ein Einbrecher legt einen Brand im Keller des Hauses. Giftige Gase lassen einen Hausbewohner bewusstlos werden, während sich das Feuer ungehindert weiter frisst.

