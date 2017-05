Nach der Wahl in NRW: "Was nun, Herr Schulz?" im ZDF

Peter Frey, Bettina Schausten, Martin Schulz Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Thomas Kierok" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Erst euphorisch, jetzt abgestürzt: Nach dem Umfragehoch im Frühjahr verliert die SPD mit Nordrhein-Westfalen die dritte Landtagswahl 2017 in Folge - und das in der Herzkammer der Sozialdemokratie und dem Heimatland ihres Kanzlerkandidaten. Von der Partei noch vor wenigen Wochen gefeiert, steht der SPD-Vorsitzende Martin Schulz jetzt unter Druck. Was bedeutet die Wahlschlappe von Düsseldorf für die Bundestagswahl im September? Kehrt sich der "Schulz-Effekt" ins Gegenteil? Wie lautet der Plan B der SPD? Mit welchen Inhalten will die Partei jetzt punkten? Der SPD-Spitzenkandidat stellt sich den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten: "Was nun, Herr Schulz?" am Montag, 15.Mai 2017, 19.20 Uhr, im ZDF.

