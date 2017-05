Mainz (ots) -

Montag, 15. Mai 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Nordrhein-Westfalen hat gewählt - Ergebnisse, Hintergründe, Einblicke Beautytricks für Brillenträgerinnen - Wie finde ich die richtige Brille? Salat mit leckeren Wildkräutern - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Alles rund ums Vitamin D - Wer hat Vitamin-D-Mangel und warum? Gast: Neven Subotic, Fußballspieler Montag, 15. Mai 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Warenkunde: Salz und Pfeffer - Was macht den Geschmack? Expedition Deutschland: Aschersleben - 56 Jahre Gemeinsamkeit Punkrock, Yoga und Tattoos - Ungewöhnlicher Mix Montag, 15. Mai 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Premiere mit Johnny Depp - "Pirates of the Caribbean 5" in Paris Felix Burda Award 2017 - Prominente Gala in Berlin "Il Volo" in Rom - Unterwegs mit dem italienischen Trio Montag, 15. Mai 2017, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves "WISO"-Tipp: Energetische Sanierung - Wie sich der Umbau fördern lässt Durch die Fenster zieht es, Fassade und Dach müssen dringend gedämmt werden. Und der Heizkessel schluckt viel zu viel Öl oder Gas. Fazit: Energie-Verbrauch und -Kosten steigen von Jahr zu Jahr. Wer seine Immobilie energetisch sanieren lässt, schont auf lange Sicht den Geldbeutel und die Umwelt. Je nach Maßnahme können Eigentümer zum Beispiel die Heizkosten um bis zu 20 Prozent senken. Die Amortisationszeit liegt in der Regel zwischen sieben und zehn Jahren. Es lohnt sich also. Und es gibt Geld vom Staat. Faustregel: Je näher das Gebäude dabei dem Neubaustandard kommt - dem Effizienzhaus 100 - oder diesen sogar übertrifft, desto höher die Förderung. Allerdings: Eine solche energetische Sanierung ist oft mit hohen Kosten verbunden. Dazu stellt beispielsweise der Bund über die KfW-Bank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umfangreiche Fördermittel bereit, um entsprechende Investitionen stemmen zu können - ebenso Länder, Kommunen oder die örtlichen Energieversorger. "WISO" erklärt, wie die Modernisierung eines Hauses am besten angegangen werden kann: Wie beantragt man Fördermittel in Form von Zuschüssen und Krediten von Bund, Ländern und Kommunen sowie von Energieversorgern? Wo lauern Stolperfallen? Welche Bedingungen müssen Eigentümer bei der Förderung erfüllen? Und: Was sind die größten Sanierungsirrtümer? Das und mehr beantwortet der "WISO"-Tipp. Softwarefehler - Jedes Handy kann explodieren Kochschinken - Discounter- oder Markenware Bedingungsloses Grundeinkommen - Alternative zu Hartz IV?

