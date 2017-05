"ZDFzeit" testet "Das Lidl-Imperium"

Lidl will moderner werden und weiter wachsen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Christoph Weber" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Schicke neue Läden, edlere Präsentation und dazu ein Mix aus Billig- und Markenware: Verändert Lidl, längst ein internationaler Großkonzern, derzeit sein Image? "ZDFzeit" macht einen Qualitäts-Check bei dem Discounter und blickt in der Dokumentation "Das Lidl-Imperium" am Dienstag, 16. Mai 2017, 20.15 Uhr, hinter die Firmenkulisse.

Qualität heißt das Zauberwort, mit dem Lidl vom Billig-Image loskommen will und das der Konzern zum Kern seiner Werbestrategie gemacht hat. "ZDFzeit" bittet die Meister-Köche Frank Buchholz, Tarik Rose und Chakall zum Qualitätstest. Die "Beef Buddies" sollen herausfinden, ob ein Menü aus Lidl-Produkten von einem aus Gourmetprodukten zu unterscheiden ist - die gleichen Gerichte, nur andere Preisklassen. Der Test beginnt schon beim Einkaufen: Ist das Sortiment des Discounters ausreichend? Was spart der Kunde im Vergleich zum Gourmeteinkauf? Wie frisch sind die Lebensmittel, und zeigen sich beim Kochen Unterschiede? Der Geschmackstest erfolgt im Dunkeln, damit die Testpersonen nicht sehen können, was sie serviert bekommen.

Die Dokumentation von Melanie Jost und Matthias Fuchs wirft auch einen Blick hinter die Firmenkulisse. Über Unternehmensgründer Dieter Schwarz, der sich vor rund 40 Jahren auf den Weg gemacht hat, mit seiner Geschäftsidee den Einzelhandel zu erobern, ist wenig bekannt. Sein Konzern allerdings taucht seit einigen Jahren immer mal wieder in den Schlagzeilen auf: Ehemalige Mitarbeiter berichten von erzwungenen Überstunden und Wochenendarbeit, Gewerkschaften klagen über Blockadepolitik und Schikanen gegenüber Betriebsräten. "ZDFzeit" hakt nach, ob an diesen Vorwürfen noch etwas dran ist.

