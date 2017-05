Martinek und Heinze im ZDF als "Ein schrecklich reiches Paar"

Lisa Martinek und Thomas Heinze Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Reiner Bajo" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Lisa Martinek und Thomas Heinze spielen ein unorthodoxes Millionärsehepaar, das kurz vor der Scheidung steht. Am Donnerstag, 11. Mai 2017, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF die Komödie "Ein schrecklich reiches Paar". Unter der Regie von Neelesha Barthel sind in weiteren Hauptrollen Peter Jordan, Rafael Gareisen und Anna Herrmann zu sehen. Das Drehbuch schrieb Edda Leesch.

Die widerspenstige Millionärs-Gattin Eva Klüber (Lisa Martinek) tobt, als sich ihr Mann Rainer (Thomas Heinze) von ihr scheiden lassen will und sie laut Ehevertrag nichts von ihrem gemeinsamen Vermögen behalten soll. Eva fingiert kurzerhand ihre eigene Entführung, um an das aus ihrer Sicht mehr als verdiente Geld zu kommen. Doch ihr perfekter Plan geht gleich in mehrerlei Hinsicht nach hinten los.

Der Film ist bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen: http://ly.zdf.de/saTa/

