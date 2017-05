Mainz (ots) -

Freitag, 5. Mai 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Lisa Feller, Schauspielerin und Komikerin Endspurt in Frankreich - Stimmungsbild vor der Wahl Leben mit neuen Organen - Sarah hat Lunge und Leber bekommen Autoradio-Jubiläum - 95 Jahre Unterhaltung am Steuer Freitag, 5. Mai 2017, 12.15 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Mit Höflichkeit wird Eis günstiger - Pinos Eispreise nach Freundlichkeit Expedition Deutschland: Bad Belzig - Thomas Kaatz schnitzt mit Kettensäge Beliebte Familienrezepte - Erdbeer-Sahne-Torte Freitag, 5. Mai 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Ein Stern für Goldie Hawn - Und ein Stern für Kurt Russell Debbie Harry im Interview - Blondie-Konzert in Berlin Roberto Blanco in Los Angeles - Arbeit an neuem Album Freitag, 5 Mai 2017, 23.25 Uhr Das Literarische Quartett Volker Weidermann, Christine Westermann, Thea Dorn sowie der heutige Gast Claus Peymann diskutieren über vier Neuerscheinungen. Margaret Atwood: "Hexensaat" Christoph Hein: "Trutz" Toni Morrison: "Gott, hilf dem Kind" Barney Norris: "Hier treffen sich fünf Flüsse"

