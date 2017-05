Mainz (ots) -

Donnerstag, 4. Mai 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Ulli Wegner, Boxtrainer-Legende Private Krankenversicherung im Alter - Wenn die PKV zur Kostenfalle wird 40 Jahre Star Wars - Rückblick auf die Kultfilmreihe Diagnose Nierenfehlfunktion - Leben an der Dialyse Donnerstag, 4. Mai 2017, 12.15 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Pastor will Gemeinde erheitern - Lachen statt läuten Friederikes Hosenträger-Näherei - Eine besondere Mode-Leidenschaft Expedition Deutschland: Drei Gleichen - Eingeschworene Männertruppe Donnerstag, 4. Mai 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Niemals geht sie so ganz - Trude Herr wäre 90 Donnerstag, 4. Mai 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb "SOKO Wismar" unterwegs - Darsteller beim Filmfest Schwerin Chanel-Show in Paris - Karl Lagerfeld präsentiert Mode Donnerstag, 4 Mai 2017, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Frankreich vor der Wahl - Europa vor dem Ende? Gäste: Peter Altmaier, CDU, Chef des Bundeskanzleramtes Bruno Le Maire, Les Républicains, Französischer Politiker Katja Kipping, Die Linke, Parteivorsitzende Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin Stefan Petzner, Ehemaliger Pressesprecher von Jörg Haider Theo Koll, Frankreich-Korrespondent ZDF

