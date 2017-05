ZDF-Komödie: Josefine Preuß zieht als "Lotta" nach Berlin

Lilo (Matilda Jork, l.) erfährt von Lotta (Josefine Preuß, r.) von einem Wunschbrunnen mitten in der Stadt und darf ihren Wunsch hinterlegen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Britta Krehl" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Lotta Brinkhammer zieht es nach Berlin. Als sie dort einen Job als Ärztin bekommt, scheint sie am Ziel ihrer Träume zu sein. Am Donnerstag, 4. Mai 2017, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den sechsten Teil der Reihe mit dem Titel "Lotta & der Ernst des Lebens". Das Drehbuch schrieben Sebastian Orlac und Kerstin Schütze; Regie führte Florian Gärtner. Neben Josefine Preuß spielen Frank Röth als Lottas Vater und Bernhard Piesk als ihr Bruder. Außerdem mit dabei: Kostja Ullmann und Jürgen Tarrach. Die Redaktion im ZDF hat Corinna Marx.

Lotta zieht als fertig studierte Ärztin zusammen mit ihrer Tochter in den Großstadtdschungel Berlin. Die Metropole scheint nicht auf Lotta gewartet zu haben, ihre Tochter ist von dem Umzug alles andere als begeistert, und so gelingt es Lotta nicht einmal, mit ihrem sonst so bewährten frechen Charme die Stadt zu erobern. Ist es überhaupt noch okay, als Frau mit Anfang Dreißig so vorlaut zu sein und sich, wie sie es häufig tut, in das Leben anderer einzumischen? Nach den Anpassungsschwierigkeiten am neuen Ort sieht Lotta ihr Lebenskonzept zunehmend kritisch. Ausgerechnet durch Junis (Kostja Ullmann), dessen Sohn Lottas Tochter in der Schule beklaut hat, gelingt es Lotta am Ende, in Berlin, der Heimat der Heimatlosen, ein Zuhause zu finden.

