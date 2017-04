Champions League-Halbfinale im ZDF: zweimal Real - Atlético

Experte Oliver Kahn und ZDF-Moderator Jochen Breyer Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Derby im Halbfinale: Titelverteidiger Real Madrid trifft in der Vorschlussrunde der UEFA Champions League auf den Stadtrivalen Atlético. Das ZDF überträgt sowohl das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag, 2. Mai 2017, 20.45 Uhr, als auch das Rückspiel am Mittwoch, 10. Mai 2017, 20.45 Uhr, live.

Beide Teams standen sich auf europäischer Ebene in den Königsklassen-Endspielen 2016 und 2014 gegenüber - beide Male siegte Real. Auf den Weg in die diesjährige Vorschlussrunde hatte Real Madrid im Viertelfinale den deutschen Meister Bayern München ausgeschaltet, Atlético setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen den Premier-League-Meister Leicester City durch.

Am Dienstag, 2. Mai 2017, begrüßen Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn die ZDF-Zuschauer sowohl zum "UEFA Champions League Magazin" um 19.20 Uhr als auch zur Live-Übertragung um 20.25 Uhr. ZDF-Reporter Béla Réthy kommentiert die Begegnung im Bernabéu-Stadion.

Zum Rückspiel im Estadio Vicente Calderón ist am Mittwoch, 10. Mai 2017, 19.20 Uhr und 20.25 Uhr, Moderator Oliver Welke im Einsatz beim neuerlichen Champions-League-Abend im Zweiten. An seiner Seite dann erneut Experte Oliver Kahn. Oliver Schmidt kommentiert als Live-Reporter das entscheidende zweite Aufeinandertreffen.

Das Endspiel in der diesjährigen europäischen Königsklasse, das am Samstag, 3. Juni 2017, im walisischen Nationalstadion in Cardiff stattfindet, ist ebenfalls live im ZDF zu sehen: Das ZDF berichtet zunächst ab 19.20 Uhr im "UEFA Champions League Magazin" und startet ab 20.25 Uhr die Final-Übertragung - mit Moderator Oliver Welke, Experte Oliver Kahn und Live-Reporter Oliver Schmidt.

