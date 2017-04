Drehstart für ZDF-"Herzkino"-Drama "Wo bist du?" mit Dietmar Bär

Benno Winkler (Dietmar Bär) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Auf der Suche nach seiner verschollenen Tochter Emma (Anna Herrmann) macht sich Apotheker Benno (Dietmar Bär) auf den Weg ins türkisch-syrische Grenzgebiet. Doch er ahnt nicht, dass die Reise ihn auch an seine emotionalen Grenzen führen wird. Für das ZDF-"Herzkino"-Drama mit dem Arbeitstitel "Wo bist du?" stehen neben Dietmar Bär und Anna Herrmann Merlin Rose und viele andere seit Sonntag, 23. April 2017, in Marokko vor der Kamera. Regie führt Stephan Lacant, das Drehbuch schrieben Sarah Schnier und Michael Helfrich.

Während Deutschland auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nur ein Thema zu kennen scheint, kümmern Apotheker Benno Winkler (Dietmar Bär) die weltpolitischen Entwicklungen wenig. Viel zu sehr hat er noch immer mit dem tragischen Verlust seiner Frau zu kämpfen. Doch als er erfährt, dass der Pass seiner Tochter Emma (Anna Herrmann) in der Türkei aufgetaucht ist, wird er stutzig. Als Benno seine Tochter, die er in Berlin beim Studium wähnt, nicht erreichen kann, begibt er sich auf die Suche nach ihr. Ein Unterfangen, das ihn von Berlin über Ankara bis in die türkisch-syrische Grenzregion führt. Denn offenbar wollte die politische engagierte Emma die Familie eines befreundeten syrischen Flüchtlings in Eigenregie nach Deutschland holen. Schließlich macht Benno Emmas Mitstreiter Max (Merlin Rose) ausfindig, der von einem brutalen Überfall des IS traumatisiert ist. Damit beginnt eine erschütternde Reise für den Apotheker: Um Emma zu finden, muss er sich mitten ins syrische Kriegsgebiet vorwagen.

"Wo bist du?" wird von der Bavaria Fernsehproduktion (Produzent: Ivo Beck) im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortliche ZDF-Redakteure sind Thorsten Ritsch und Alexander Bickel. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 30. Mai 2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

