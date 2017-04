Mainz (ots) -

Donnerstag, 27. April 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Die FDP vor dem Parteitag - Comeback in den Bundestag? Was bewegt die Schleswig-Holsteiner? - Rundreise vor der Landtagswahl Prozess gegen Gaffer - Männer behindern Rettungsmaßnahmen Teuer oder billig? - Katzenfutter im Test König Willem Alexander wird 50 - Die Niederlande feiern Donnerstag, 27. April 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Lavinia Wilson, Schauspielerin Barnaby Metschurat, Schauspieler Fluggastrechte - Tipps zur Flugbuchung Notrufsysteme für unterwegs - Mehr Sicherheit für Senioren? 50. Geburtstag Willem Alexander - Die Niederlande feiern ihren König Donnerstag, 27. April 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Spargel-Mythen - Wissenswertes um das Königsgemüse Expedition Deutschland: Hamburg - Kleines Paradies in Moorburg "Schnitzel-Ingrid" - Familienbetrieb seit über 80 Jahren Donnerstag, 27. April 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Regierungserklärung von Angela Merkel - Der Brexit und die deutsche Haltung Pressefreiheit in der Türkei - Prozess gegen Can Dündar fortgesetzt Blechdosen-Desaster - Pfandfreier Müll aus dem Ausland Dauerstau rund um Metropolen - Pendler im Dauerstress Donnerstag, 27. April 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Urteil gegen handgreifliche Gaffer - Sie schlugen Retter für gute Selfies Donnerstag, 27. April 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb König Willem-Alexander wird 50 - Feierlichkeiten zum Geburtstag Dreharbeiten mit Pasquale Aleardi - Am Set von "Das Pubertier" Donnerstag, 27. April 2017, 22.15 Uhr maybrit illner spezial Thema: Viel Arbeit, wenig Geld - Lohnt sich Leistung heute? Engagierte Bürger diskutieren und streiten auf Augenhöhe über die Situation am Arbeitsmarkt mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und dem CDU-Politiker Jens Spahn. Hat Deutschland ein Gerechtigkeitsproblem? Wie empfinden das Multi-Jobber, Leiharbeiter, Selbstständige, Facharbeiter und Alleinerziehende? Haben Arbeitsmarktgesetze wie die Agenda 2010 oder der Mindestlohn den Menschen in Deutschland wirklich geholfen? Was kann oder muss verändert werden, damit Löhne wieder anständig und der Arbeitsmarkt gerechter wird?

