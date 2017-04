"Kumpel, Kohle, Krise": "ZDF.reportage" übers Ruhrgebiet

Bergmann Thomas Kaleske gehört zu den wenigen Kumpel, die auf der Zeche Prosper Haniel noch Kohle fördern. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Thadeus Parade" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Mit Blick auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in zwei Wochen widmet sich die "ZDF.reportage" am Sonntag, 30. April 2017, 18.00 Uhr, dem Strukturwandel im Ruhrgebiet: "Kumpel, Kohle, Krise - Der Pott kämpft um seine Identität".

Qualmende Hochöfen, rauchende Fabrikschlote, Kohlezechen - das ist das Bild des Ruhrgebiets, das sich bei den Älteren eingeprägt hat. Doch das industrielle Herz schlägt dort schon lange nicht mehr. Fast alle Kohlezechen sind dicht, und Stahl wird nur noch an einem einzigen Standort produziert. Die einstige Vorzeigeregion zwischen Rhein und Ruhr, mit rund zehn Millionen Einwohnern eine der größten Metropolregionen der Welt, ist mittlerweile zu einem "Sorgenkind" der Republik geworden: Angst um die Zukunft bestimmt seit einigen Jahren das Lebensgefühl vieler Menschen im Ruhrgebiet.

Bergmann Thomas Kaleske fährt seit 25 Jahren in "Prosper-Haniel" unter Tage in den "Pütt". Es ist die letzte Kohlezeche in NRW, die noch nicht dicht gemacht wurde. Doch 2018 ist auch dort Schicht im Schacht. Der gebürtige Oberhausener Hajo Sommers kennt die Nöte und Ängste der Menschen in dieser Region. Er hat den Niedergang seiner Stadt Oberhausen über Jahrzehnte miterlebt und sagt: "Erst sind die Zechen 'weggebrochen', dann die Stahlwerke, jetzt ist es die Dienstleistung." Die Stadt hat mehrfach versucht, sich neu zu erfinden: Der letzte große Versuch war das Centro Oberhausen - eine der größten europäischen Einkaufs-Malls, erbaut auf dem ehemaligen Gelände der Gutehoffnungshütte. Dort arbeiteten einmal fast 100 000 Stahlarbeiter - heute sind es 4500 Angestellte im Einkaufszentrum, fast alle im Niedriglohnsektor.

Die Autoren Thadeus Parade und Peter Böhmer, Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen, beleuchten das sich weiter wandelnde Ruhrgebiet und dessen bodenständige Bewohner.

