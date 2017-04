Mainz (ots) -

Mittwoch, 26. April 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) First Daughter in Berlin - Interview mit Ivanka Trump Laute Umwelt kann krank machen - Tag gegen den Lärm Was tun gegen Arbeitslosigkeit? - Neuer BA-Chef Scheele im Gespräch Neu im Kino - Filmtipps mit Peter Twiehaus "Let's Player" im MoMa-Studio - Piet Smiet über Computertrends Mittwoch, 26. April 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Nicole, Sängerin Angst im Alltag - Ein Grundgefühl unserer Zeit? Krankheit wegen Lärm - Neues aus der medizinischen Forschung Fishing Masters Fehmarn - Unterwegs mit Profi-Anglern Mittwoch, 26. April 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Zecken breiten sich aus - Gesundheitsrisiko steigt Expedition Reiskirchen - Mehr Spaß mit neuem Job Chens Bulli-Stammtisch - Gemeinsam schrauben und reden Mittwoch, 26. April 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg 30 Jahre nach Tschernobyl - Wer haftet bei Atomunfällen? Diskussion um Flüchtlingshelfer - Unverzichtbar oder nützliche Idioten? Werben um junge Wähler - Sind Facebook und Co. dafür geeignet? Trotz Job auf den Staat angewiesen - Das Problem mit den "Aufstockern" Mittwoch, 26. April 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Amoklauf von Erfurt - Rückblick: 15 Jahre später Mittwoch, 26. April 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues von Wotan Wilke Möhring - Premiere von "Happy Burnout" Dreharbeiten mit Pasquale Aleardi - Rolle im Film "Das Pubertier" Promi-Schwangerschaften - Die schönsten Baby-Bäuche

