Schauspielerin Jasmin Tabatabai moderiert die Verleihung "Der Deutsche Filmpreis 2017". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Florian Liedel" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der Deutsche Filmpreis ist die höchstdotierte und renommierteste Auszeichnung für den Deutschen Film. Wer wird in diesem Jahr mit der "LOLA" ausgezeichnet? Schauspielerin Jasmin Tabatabai führt am Freitag, 28. April 2017, durch die diesjährige Verleihung und präsentiert die Highlights der Saison 2016/2017. Das ZDF zeigt die Gala aus dem Palais am Funkturm in Berlin ab 22.50 Uhr.

Nominiert sind Produktionen wie "Willkommen bei den Hartmanns", "Tschick" und die ZDF-Koproduktion "24 WOCHEN". Deutsche Produktionen sind beliebt und waren in letzter Zeit auch bei den Oscars erfolgreich: "Toni Erdmann" ist das jüngste Beispiel der Erfolgsstory. Deutsche Schauspieler und deutsche Regisseure tauchen immer häufiger in internationalen Produktionen auf, "Made in Germany" genießt auch international Aufmerksamkeit.

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos der Moderatorin sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derdeutschefilmpreis2017

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell