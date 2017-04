Drehstart für ZDF-Kinokoproduktion "Das dritte Sterben"

Antje Traue, Philipp Leinemann, Ronald Zehrfeld (v.l.) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Christian Stangassinger" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ronald Zehrfeld als BND-Experte, dessen Leben außer Kontrolle gerät: Zurzeit entsteht in München, Leipzig und auf Gran Canaria ein Thriller mit dem Arbeitstitel "Das dritte Sterben" für die ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel". Neben Ronald Zehrfeld in der Hauptrolle sind Claudia Michelsen, Alexander Fehling, Axel Prahl, Antje Traue, August Zirner, Katharina Lorenz und andere zu sehen. Regie führt Philipp Leinemann, von dem auch das Drehbuch stammt.

Martin Behrens (Ronald Zehrfeld) ist Vorderasien-Experte beim Bundesnachrichtendienst (BND). Er erhält Informationen, die zu einem Drohnenangriff der Amerikaner auf einen in Zahiristan gesuchten Terroristen führen. Wenige Tage später kommt es zu einem Anschlag auf ein Münchner Restaurant - laut Bekennervideo eine Vergeltungsaktion für den Drohnenangriff.

Martin findet heraus, dass auch ein befreundeter Mitarbeiter des Militärischen Abschirmdienstes sowie Aurice (Antje Traue), eine freie Journalistin, mit der er heimlich eine Beziehung führte, unter den Opfern des Anschlags sind. Beide hatten zu Mitarbeitern des BNDs recherchiert. Martin muss erkennen: In einer Welt, in der internationale Großkonzerne nicht nur am schmutzigen Waffengeschäft verdienen, sondern auch an den entsprechenden Hilfsprogrammen zum Schutz der Zivilbevölkerung, liegen Gut und Böse in derselben Hand.

"Das dritte Sterben" ist eine ZDF-Kinokoproduktion mit Walker & Worm Film in Zusammenarbeit mit ARTE, Produzent: Philipp Worm. Die Redaktion haben Jörg Schneider (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Doris Hepp (ZDF/ARTE) und Andreas Schreitmüller (ARTE). Förderer sind der FilmFernsehFonds Bayern und die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM). Gedreht wird voraussichtlich bis 29. Mai 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

