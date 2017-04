Großer Erfolg für das ZDF bei diesjähriger Romy-Verleihung

Peter Palfinger (Florian Teichtmeister, re.) und Hubert Mur (Michael Fitz) in ihrem ersten grenzübergreifenden Einsatz Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Hubert Mican" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Mit drei von vier vergebenen Schauspieler-Preisen, Auszeichnungen für den Besten Fernsehfilm und die Beste Regie sind Koproduktionen des ZDF bei der Romy-Verleihung am Samstag, 22. April 2017, in der Wiener Hofburg prämiert worden. Die Romy gilt als wichtigste österreichische Auszeichnung für Kino und Fernsehen und teilt sich in Fach- und Publikumskategorien.

Ursula Strauss erhielt in der Kategorie "Beste Schauspielerin Kino/TV-Film" für ihre Rolle im ZDF/ORF-Event "Das Sacher. In bester Gesellschaft" einem Publikumspreis. Tobias Moretti bekam den Publikumspreis als "Bester Schauspieler Kino/TV-Film" für seine Rolle in der ZDF-Kinokoproduktion "Die Hölle". Der Film erhielt zudem zwei Akademiepreise: Stefan Ruzowitzky wurde für die "Beste Regie Kinofilm" und Benedict Neuenfels für die "Beste Bildgestaltung Kinofilm" ausgezeichnet. Hans Sigl wurde mit einem Publikumspreis als "Bester Schauspieler Reihe/Serie" für die Titelrolle in der Serie "Der Bergdoktor" ausgezeichnet.

Die ZDF/ORF-Koproduktion "Die Toten von Salzburg" wurde von der Jury als "Bester TV-Film" (Produzent Heinrich Ambrosch) geehrt, Regisseur Erhard Riedlsperger gewann für diesen Film in der Kategorie "Beste Regie TV-Film".

"Wir freuen uns sehr, dass die österreichischen Zuschauer und Jurys Qualität und Attraktivität unserer Programme wertschätzen", so ZDF-Fernsehfilmchef Reinhold Elschot: "Mit unseren Freunden vom ORF verbindet uns eine lange, erfolgreiche und gewinnbringende Partnerschaft." Elschot kündigte zugleich an, dass die Krimireihe "Die Toten von Salzburg" noch in diesem Jahr fortgesetzt werde: "Florian Teichtmeister und Michael Fitz werden schon im Mai wieder in Salzburg für ORF und ZDF vor der Kamera stehen."

