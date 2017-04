Komödie "Liebesfilm" entsteht für Kleines Fernsehspiel des ZDF

Eric Klotzsch als Lenz Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Emma Simon" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Wie ist es heutzutage um das Rollenverhalten und um die Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau bestellt? Ist es nicht viel einfacher, überhaupt keine Verantwortung zu übernehmen? Fragen, um die es in der Komödie "Liebesfilm" geht, die derzeit in Berlin für die ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel entsteht. Neben Lana Cooper und Eric Klotzsch spielen Sabine Vitua, Gerdy Zint, Hartmut Becker und andere. Regie führt Robert Bohrer, der zusammen mit Emma Rosa Simon auch das Buch schrieb.

Lenz (Eric Klotzsch) ist ein Kreuzberger Rumtreiber: lustig, charmant, phantasievoll und absolut entscheidungsunfähig. Als er sich in die ungewöhnliche Kriegsfotografin Ira (Lana Cooper) verliebt, verbringen sie einen wunderschönen, unbeschwerten Sommer miteinander, bis Ira Lenz unmissverständlich klar macht, dass sie ein Kind will - immerhin geht sie stramm auf die 40 zu. Doch der Gedanke an Nachwuchs macht Lenz Angst. Er läuft davon und führt wieder sein altes Leben: Ausschlafen, Feiern und mit seinem Freund Kenn (Gerdy Zint) rauchend in der WG-Küche sitzen. Doch Lenz vermisst Ira. Und als er sie zufällig wiedersieht, werden sie nach einer wilden Liebesnacht wieder ein Paar. Dann ist Ira schwanger. Lenz fühlt sich betrogen, Ira fühlt sich von ihm im Stich gelassen. Können die beiden ihre Liebe noch retten?

"Liebesfilm" ist eine Koproduktion von BASIS Berlin Filmproduktion, ZDF/Das kleine Fernsehspiel und DFFB- Deutsche Film- und der Fernsehakademie. Der Film wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Redaktion im ZDF hat Jörg Schneider. Gedreht wird voraussichtlich bis 29. Mai 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

