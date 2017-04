Mainz (ots) -

Montag, 24. April 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Präsidentschaftswahl in Frankreich - Wer erreicht die Stichwahl? Weichenstellung bei der AfD - Nach dem Bundesparteitag Service Akku-Rasenmäher - Tipps für den Einkauf 35 Jahre Aerobic - Jane Fonda und die Fitnesswelle Droht Schalke Bundesliga-Abstieg? - Nach dem Europa-League-Drama El Clásico in Madrid - Real gegen Barcelona Montag, 24. April 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Alte CDs und Bücher verkaufen - Spezielle Portale machen es möglich Welttag des Buches - Wer liest eigentlich noch Bücher? Skin-Picking - Eine weit verbreitete Zwangsstörung Gäste im Studio: Matthias Koeberlin, Schauspieler Y'Akoto, Sängerin Montag, 24. April 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Köln nach dem AfD-Parteitag - Proteste in der Stadt erwartet Expedition Deutschland: Reiskirchen - Traumjob Hundeanhänger-Verkäufer Vietnamesischer Superstar aus Bayern - 25-Jähriger umschwärmt von Millionen Montag, 24. April 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Präsidentschaftswahl in Frankreich - Wer gewinnt die erste Runde? Antisemitismus in Deutschland - Bericht über Anfeindungen im Alltag Die Zukunft von Horst Seehofer - Welche Pläne hat der CSU-Chef? Gast im Studio: Armin Rieger, Heimleiter - Wie gut ist unsere Altenpflege? Montag, 24. April 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Jean Paul Gaultier wird 65 - Das Enfant terrible der Mode DJ BoBo auf Konzerttour - Der Star im Interview in Berlin Promi-Treffen in München - Glamour auf dem roten Teppich Montag, 24. April 2017, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Zwangsversteigerungen von Immobilien - Stolperfallen vermeiden Grundstücke, Häuser oder Eigentumswohnungen: Sie alle sind Gegenstand von Zwangsversteigerungen. Etwas für Schnäppchenjäger und eine gute Möglichkeit, günstig an Eigentum zu kommen, glauben viele. Wer bei den zahlreichen Angeboten zuschlagen will, sollte sich allerdings vor der Versteigerung gründlich informieren. Denn der Kauf kann teurer werden, als man denkt. Für wen sind die Billig-Immobilien interessant? Wie erkennt man, ob es sich um Schrott oder ein Wohnungs-Schnäppchen handelt? Wo lauern versteckte Kosten und Stolperfallen bei der Zwangsversteigerung? Das und mehr im "WISO"-Tipp. Weitere Themen: Die Krankengeldfalle - Achtung, Armutsrisiko! Crowdworking - Chancen und Risiken Generalüberholte Smartphones - Lohnt der Preisnachlass?

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell