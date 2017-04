Mainz (ots) -

Freitag, 21. April 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Sonja Gerhardt, Schauspielerin Ulrich Wickert, Journalist und Autor Frankreich vor der Wahl - Stimmungsbild aus Paris Abnehmen mit Yoga - Anja Liedtke hat 50 Kilo verloren Risiko Thrombose - Auch junge Menschen sind betroffen Freitag, 21. April 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Stau-Mythen - Wie kommen Sie gut ans Ziel? Expedition Deutschland: Nieby - Der Herr der Bienen Ein Tag als... - Putzhilfe im Freibad Freitag, 21. April 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag "Vögeln fürs Vaterland?" - Das provokante Buch einer Kinderlosen Freitag, 21. April 2017, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Deutsche Türken pro Erdogan - Ist die Integration gescheitert? Schwule und Lesben in Kiew - Toleranztest der Ukraine vor dem ESC Wissenschaftler auf der Straße - Globaler Protest "March for Science" Julian Barnes im Exklusivinterview - Neuer Roman über Schostakowitsch Christopher Rüping, Theaterregisseur - Porträt eines Shootingstars Gäste: Ute Frevert, Historikerin, Im Gespräch zum "March for Science" Alma, finnische Sängerin, mit ihrem Song "Chasing Highs"

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell