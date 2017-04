Mainz (ots) -

Samstag, 22. April 2017, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner Frostiger April - Bibbernde Urlauber, besorgte Bauern Köln im Ausnahmezustand - Proteste rund um AfD-Parteitag Abgelenkt am Steuer - Unfallgefahr durch Handynutzung Hammer der Woche - Schwimmhalle verschlingt Millionen Samstag, 22. April 2017, 17.45 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Nach einem Schlaganfall ist sich Hans-Gert plötzlich sicher: Er möchte eine Frau sein. Für seine Ehefrau Maria und die fünf Kinder beginnt eine schwere Zeit. Aber die Familie hält zusammen. Berthold Grave hat das Tourette-Syndrom. Er ist seit fast 20 Jahren mit Anja verheiratet. Jeder muss an sich arbeiten, sagt das Ehepaar. Und Wege finden, mit den Eigenarten des anderen umzugehen. Die beiden erzählen von ihrer besonderen Liebe. Samstag, 22. April 2017, 18.00 Uhr ML mona lisa Moderation: Alexander Mazza Neue Diskussion um die Todesstrafe In den USA stehen acht Verurteilte vor der Vollstreckung der Todesstrafe, Gerichte haben das vorerst gestoppt. Die meisten Länder haben keine Todesstrafe, die Türkei will sie wieder einführen. Weltweit sei die Zahl der Hinrichtungen zwar um mehr als ein Drittel gesunken, so Amnesty International. 141 Staaten der Welt haben die Todesstrafe abgeschafft, und auch in den USA nehmen die Proteste dagegen zu, wie zuletzt gegen die geplanten Hinrichtungen in Arkansas. Wie man sich in einer Todeszelle fühlt, wenn man jahrelang warten muss, weiß auch Debra Milke, die 1998 durch die Giftspritze hingerichtet werden sollte. Und wir sprechen mit einem ehemaligen "Henker" in den USA, der 62 Menschen das Leben genommen hat. Alis neues Leben in Magdeburg Vor zwei Jahren floh Ali, zwölf, mit seinem Bruder auf dramatische Weise übers Mittelmeer aus Syrien nach Europa. Heute leben sie in Magdeburg, hoffen, dass ihre Eltern bald nachkommen dürfen. Deutschlands erste Astronautin Monatelang wurden Interessentinnen gesucht, die als erste Deutsche ins All fliegen wollen. Nicola Baumann und Insa Thiele-Eich haben es geschafft und dürfen die jahrelange Ausbildung antreten. Maite Kelly hinterm Rampenlicht Sie ist die Zweitjüngste der Kelly-Family: Maite Kelly. Vor sieben Jahren wollte sie ihre eigene Karriere machen, wurde erfolgreich Sängerin und Texterin, und Tanzen kann sie auch. Der letzte Tanz im Schnee Der Winter verabschiedet sich wieder, und in Obertauern in den österreichischen Alpen geht eine lange Saison zu Ende. Aber zuerst kommt noch eine große Sause und ein bisschen Wehmut. Sonntag, 23. April 2017, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Moderne Medizintechnik, beste Pflege und ein breites Spektrum an Diagnostik und Therapie: Seit mehreren Jahren belegt das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim in der "Focus"-Bestenliste einen guten Platz. "sonntags" schaut hinter die Kulissen. Wie geht man hier um mit steigendem Kostendruck und überlastetem Pflegepersonal? Wie setzt das Krankenhaus Akzente, will es doch dem christlichen Menschenbild verpflichtet bleiben? Sonntag, 23. April 2017, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball-Experte: Holger Stanislawski Analyse des 30. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story Aktuelle Reportage Turnen: EM in Cluj/Rumänien Aktueller Bericht Tennis: Fed Cup, Relegation Deutschland - Ukraine in Stuttgart Sonntag, 23. April 2017, 0.45 Uhr Peter Hahne Thema: Von der Politik vergessen? - Ein Polizist packt aus Gäste: Irene Mihalic, B90/Grüne, MdB, Polizeibeamtin Karlheinz Gaertner, Hauptkommissar a.D.

