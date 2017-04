"Mako - Einfach Meerjungfrau": 16 neue Folgen im ZDF

Mimmi (Allie Bertram, l.), Ondina (Isabel Durant, M.) und Weilan (Linda Ngo, r.) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Vince Valitutti" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Fans der australischen Fantasy-Serie "Mako - Einfach Meerjungfrau" können sich auf neue Folgen freuen: Das ZDF zeigt die dritte Staffel mit 16 neuen Folgen vom 22. April 2017 an, immer samstags, 10.20 Uhr, in Doppelfolgen.

Das Leben der Meerjungfrauen Ondina, Mimmi, Evie, Zac und ihrer Freunde läuft entspannt. Bis Ondina eines Tages auf Weilan trifft - eine Meerjungfrau, die aus Shanghai angereist ist. Gleich bei der ersten Begegnung geraten die beiden aneinander, und Mimmi muss vermitteln. Zudem stellt sich den Meerjungfrauen eine weitaus größere Herausforderung: Ein furchterregender Wasserdrache ist vor Mako aufgetaucht und bedroht ihren Schwarm.

Parallel zur Ausstrahlung finden User im Mako-Blog auf zdftivi.de exklusive Fotos und Backstage-Videos, Mondkalender-Hintergrundbilder, Quiz-Spiele, selbstgedrehte Interviews der Hauptdarsteller und ein Making-Of-Video der Dreharbeiten in Australien. Außerdem können sich Fans auf Vorgucker zur dritten Staffel, den Chat mit Mako-Expertin Frauke, neue Fan-Cards zum Ausdrucken und Steckbriefe der Darsteller freuen. Die Folgen von "Mako - Einfach Meerjungfrau" sind nach der Ausstrahlung für sieben Tage in der ZDFtivi-Mediathek und in der ZDFtivi-App zu sehen.

