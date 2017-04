Mainz (ots) -

Donnerstag, 20. April 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Thomas Anders, Sänger Führerschein weg nach Alkoholfahrt - Was passiert eigentlich bei der MPU? Hilfe für Opfer von Säureattacken - Deutsche Chirurgin hilft in Indien Gartenteich mit passender Bepflanzung - Ein Highlight im Garten Leckeres Rezept für Verlorene Eier - Ein Gericht von Chefkoch Roßmeier Donnerstag, 20. April 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Waschen, trocknen und saugen - Frühling in der Waschstraße Berliner Eckkneipe - Mehr als ein Stammtisch Expedition Deutschland: Stöckse - Patchwork auf dem Bauernhof Donnerstag, 20. April 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Ein Rentner verunglimpft Rentner - Immer diese Senioren Donnerstag, 20. April 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Til und Emma Schweiger - Tolles Vater-Tochter-Gespann Astrid M. Fünderich im Porträt - Der Star der "SOKO Stuttgart" Königin Maxima sozial engagiert - Zu Besuch in einem Kinderrestaurant

