Mittwoch, 19. April 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Hinnerk Schönemann, Schauspieler Sozialwahl 2017 - Was wird dort eigentlich gewählt? Nicht zugelassene Medikamente - Letzte Rettung für Todkranke? Social Media als Buch - Facebook & Co. jetzt auch gedruckt Mittwoch, 19. April 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte "Speedmarathon" in Offenbach - Einsatz gegen Raser Taxi-Talk in Berlin - Mit Jürgen Ketel durch die Nacht Expedition Deutschland: Saarbrücken - Hobby Kunstradfahren Mittwoch, 19. April 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Sicherheitsmann vor Gericht - 32-Jähriger tötete einen Einbrecher Mittwoch, 19. April 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Doutzen Kroes in Berlin - Das Model präsentiert eigene Mode Astrid M. Fünderich im Porträt - Der Star aus "SOKO Stuttgart" Liebe in Hollywood - Das Geheimnis langer Beziehungen Mittwoch, 19. April 2017, 23.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Fußball und Leben in Monaco - Zu fein für Fans Aus Monaco berichten ZDF-Reporter Gert Anhalt und Frédéric Ulferts. Die Türkei nach dem Referendum - Das Land zwischen Jubel und Frust Aus der Türkei berichtet ZDF-Korrespondent Luc Walpot. Flüchtlinge in Hongkong - Edward Snowdens Helfer in Not Aus Hongkong berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. "außendienst" im Flüchtlingscamp - Iraker helfen Landsleuten Aus dem Irak berichtet Jaafar Abdul Karim.

