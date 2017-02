Mainz (ots) -

Mittwoch, 15. Februar 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Opel bald französisch? - Peugeot will den Autobauer kaufen Freihandel im Europaparlament - Abstimmung über CETA Die Zukunft der digitalen Schulbank - Lern-Apps für den Unterricht Champions-League-Reise nach Lissabon - Was geht für Dortmund bei Benfica? Gäste: Ursula von der Leyen, CDU, Bundesverteidigungsministerin Ska Keller, Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende Europaparlament Mittwoch, 15. Februar 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Jochen Busse, Schauspieler & Kabarettist E-Learning an der Schule - Digitales Lernen - was ist sinnvoll? Leckerer Thunfischsalat mit Ei - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Sängerin Wencke Myhre hat Geburtstag - Glückwünsche zum 70. Geburtstag Mittwoch, 15. Februar 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kormorane im Visier - Streit um Abschuss in Thüringen Wie gesund ist saunieren? - Mythen rund ums Schwitzen Expedition Deutschland: Burladingen - Ein Skilift als Familienprojekt Mittwoch, 15. Februar 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann NATO-Verteidigungsministertreffen - USA fordern mehr Geld von Partnern Siedlungsbau in Ostjerusalem - Israel nimmt Palästinensern Land weg Kulinarisches Kino auf der Berlinale - Aufstieg von Sternekoch Tim Raue Adoptionsrecht auf dem Prüfstand - Abgebende Mütter fordern mehr Rechte Mittwoch, 15. Februar 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Dreharbeiten mit Hans Sigl - "Der Bergdoktor" im Kaunertal Wencke Myhre feiert Geburtstag - Die Sängerin wird 70 Robert Pattinson in Berlin - Berlinale-Gast mit Sienna Miller Mittwoch, 15. Februar 2017, 23.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Duell der Fußball-Millionen - England und China im Zweikampf Aus Großbritannien berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Stamm Der US-Posterboy der Provokation - Porträt Milo Yiannopoulos Aus den USA berichtet ZDF-Korrespondentin Britta Jäger. Häusliche Gewalt in Russland - "Schlägt er dich, dann liebt er dich" Aus Russland berichtet ZDF-Korrespondent Bernhard Lichte. "außendienst": Sarajevos "War Hostel" - Übernachten wie im Kriegsgebiet Aus Bosnien und Herzegowina berichtet ZDF-Reporterin Anja Roth.

