Samstag, 11. Februar 2017, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Lukas Hradecky, Torwart Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga, 20. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - Hertha BSC Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt FC Ingolstadt - Bayern München Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach Darmstadt 98 - Borussia Dortmund RB Leipzig - Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 20. Spieltag 1860 München - Karlsruher SC Würzburger Kickers - 1. FC Heidenheim Biathlon: WM in Hochfilzen, Sprint Männer Ski alpin: WM in St. Moritz, Abfahrt Männer Fußball: Premier League, FC Liverpool - Tottenham Sonntag, 12. Februar 2017, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Geschwisterliebe Hänsel und Gretel - ein Geschwisterpaar aus dem Bilderbuch. Eng verbunden durch das gemeinsame Schicksal. Das schweißt zusammen, sodass sie es schaffen, die böse Hexe gemeinsam zu besiegen. Dieselben Eltern und damit auch ein Stück gemeinsame Geschichte verbinden fast alle Geschwister. Allerdings führt das nicht immer nur zu Nähe. Experten sagen, die Geschwisterrolle präge einen ein Leben lang: Davon hängt beispielsweise ab, welchen Partner wir wählen. Auch der Einfluss der Eltern soll entscheidend sein in Bezug auf das Geschwisterverhältnis. Montag, 13. Februar 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Wahl des Bundespräsidenten - Was wird der Neue anders machen? Dresden gedenkt - Streit um Erinnerungskultur Informationen zum Fall Amri - Sondersitzung des Innenausschusses Live von der Berlinale - Neues für Kinofans Montag, 13. Februar 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Online-Konten vererben - Wer verwaltet das digitale Erbe? Keuchhusten-Welle in Deutschland - Wie gefährlich ist Keuchhusten? Highlights vom Berlinale-Wochenende - Nadine Krüger live aus Berlin Gast im Studio: Marie Lang, Kickboxerin und Modedesignerin Montag, 13.Februar 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kostümverkauf vor Fastnacht - Saarbrücker Theater räumt Fundus Überfallserie auf Lieferservice - Brutale Bande jagt Essenskuriere Ein Tag als Pizzabäckerin - Wie macht man die perfekte Pizza? Montag, 13, Februar 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Verleihung der BAFTAs - "La La Land" erneut Favorit Penelope Cruz in Berlin - Berlinale-Premiere Fashion Week in New York - Mode von Marcel Ostertag Montag, 13. Februar 2017, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Abofalle Partnerschaftsbörse - Das müssen Sie beachten Das Geschäft mit der Liebe boomt. Vor allem im Internet. Zahlreiche Dating-Portale wollen bei der Partnersuche helfen und versprechen die große Liebe. Bei fast allen seriösen Partnervermittlungen erhält man nach der kostenlosen Anmeldung und einem kurzen Persönlichkeitstest einige Vorschläge zu Singles, die zu einem passen könnten. Aber: Erfolg kostet. Denn wer Kontakt zu anderen Singles aufnehmen will, muss bei den meisten Anbietern zahlen. Doch die zahlreichen Singlebörsen unterscheiden sich nicht nur im Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern sprechen auch verschiedene Altersgruppen an. Der WISO-Tipp erklärt den Unterschied zwischen Singlebörsen und Partnervermittlungen, klärt über Abofallen und versteckte Kosten auf und sagt, wie man Verträge kündigen und Profile löschen lassen kann, wenn es mit der großen Liebe geklappt hat. Weitere Themen: Krebserregende Stoffe in Baby-Tees - WISO findet Pyrrolizidinalkaloide Kinder spielen Schönheits-OP - OP-Apps ohne Altersbeschränkung Kameras auf Pisten und in Autos - Wer darf wen filmen?

