Mainz (ots) - Seit frühester Kindheit ist der Geologe Dr. Martin Pepper fasziniert von der Erzählung des griechischen Philosophen Platon, nach der Atlantis durch eine Naturkatastrophe im Meer versunken sein soll. In der "Terra X"-Dokumentation "Atlantis - Auf der Jagd nach dem Mythos", die am Sonntag, 12. Februar 2017, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen ist, will Pepper die Hinweise aus dieser Erzählung nutzen, um Atlantis zu finden und zu beweisen, dass dahinter mehr steckt als Platons Fantasie.

Peppers Suche führt ihn zuerst auf die griechische Insel Santorin. Dort ereignete sich vor zirka 3600 Jahren eine Naturkatastrophe: Der Vulkan, der die Insel bildete, brach aus; der Ausbruch ging als "minoische Eruption" in die Geschichte ein. Auf Santorin versucht ein internationales Team mit Bodensonar und Unterwasserrobotern Beweise dafür zu finden, dass Santorin und Atlantis identisch sind. Mit eindrucksvollen Bildern arbeitet die "Terra X"-Dokumentation die archäologische Thematik zeitgemäß auf. Eine für den Zuschauer nacherlebbare Spurensuche macht die Jagd nach dem Mythos Atlantis zu einem kriminalistischen Abenteuer.

