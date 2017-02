Mainz (ots) -

Samstag, 4. Februar 2017 17:05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Trumps Trampelstart - Proteste auch in Deutschland Schulz-Effekt - Aufbruchstimmung bei der SPD Chinesen im Hunsrück - Region profitiert von Einwanderung Hammer der Woche - Neue Hochschule steht leer Samstag, 4. Februar 2017, 17:45 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Wenn die Seele Hilfe braucht Klaus Ruth war alkoholkrank. Alles stand auf dem Spiel: seine Ehe, seine Familie, sein Job. Er erzählt von seinem Weg heraus aus der Sucht zurück in ein normales Leben. Kai Uwe Schulz war psychisch sehr krank. Weil er das selbst durchlebt hat, will er anderen Betroffenen helfen. In Heidelberg absolviert er einen Kurs zum sogenannten Ex-In-Genesungsbegleiter. Samstag, 4. Februar 2017, 18:00 Uhr ML mona lisa Moderation: Alexander Mazza Trumps Willkür - Entsetzen nach Verbot Trump verweigert per Dekret Menschen aus sieben muslimischen Staaten die Einreise. Auch die Iranerin Sharazhade aus München kann ihre Familie nun nicht besuchen. Wer ist als nächstes dran? Liebesversprechen: Erzähl es niemandem! Mit 19 trifft Lillian 1942 in Norwegen auf den deutschen Soldaten Helmut. Eine unmögliche Liebe, so denkt sie, bis der Mann in Uniform ihr gesteht, in Wahrheit jüdischer Abstammung zu sein. Mit dem Versprechen, das Geheimnis nicht zu verraten, beginnt die rührende Liebesgeschichte von Lilian und Helmut. Sie schworen sich ewige Liebe, heirateten 1948 in Deutschland und behielten ihr Geheimnis lange Zeit für sich. Sogar die gemeinsame Tochter Randi erfuhr erst mit 18 Jahren von den jüdischen Wurzeln ihres Vaters. Bei ML erzählt die 65-Jährige, wie sie und ihre Eltern die schwierigen, aber auch schönen Zeiten erlebten. "Hygge" - Auszeit für die Seele Ballast ablegen: Angst, Unzufriedenheit, Stress - all das lassen die Dänen hinter sich, wenn sie beim "Hyggen" in angenehmer Atmosphäre mit Familie und Freunden Geborgenheit genießen. Hinterm Rampenlicht: Nadja Uhl "Das Leben testet dich", sagt Nadja Uhl über die Höhen und Tiefen des Lebens. Bei ML verrät die Schauspielerin auch, wie sie ihre Kindheit erlebt hat, und was sie von roten Teppichen hält. Köchin aus Leidenschaft "Man muss Menschen mögen", so Bärbels Grundrezept. Die Köchin aus dem Allgäu liebt ihren Beruf und ist weit herumgekommen. Am Schönsten ist es für sie aber in der Heimat, so kam sie zurück Samstag, 4.Februar 2017, 23:00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Fußball-Bundesliga, 19. Spieltag Topspiel: Bor. Dortmund - RB Leipzig Bayern München - FC Schalke 04 Bor. M'gladbach - SC Freiburg Hertha BSC - FC Ingolstadt 1. FC Köln - VfL Wolfsburg Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV - Bayer Leverkusen (Fr) Fußball: Zweite Liga, 19. Spieltag 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg SV Sandhausen - Erzgebirge Aue Sonntag, 5. Februar 2017, 9:03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Wie viel Sicherheit brauchen wir? Die Deutschen haben immer mehr Angst - und zwar vor Terrorismus, Flüchtlingsströmen oder Politikversagen. Was macht das mit dem Einzelnen, und wie verändert das unsere Gesellschaft? "sonntags" will wissen, wie viel Sicherheit wir für ein gutes Leben brauchen. Helfen Hamsterkäufe und Notfallpläne gegen die zunehmende Angst und die Gefühle von Unsicherheit oder doch eher Information, Zuversicht und Vertrauen auf Solidarität? Sonntag, 5.Februar 2017, 17:10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft Fußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 19. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Tennis: Davis Cup - Zusammenfassung Deutschland - Belgien Wintersport - Aktuelle Berichte vom Tage

