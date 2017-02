"Dein Wille geschehe": Neuer Film der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur"

Der Mörder spielt sein Spiel auch mit Ruiz (Juergen Maurer, l.), Joe (Ulrich Noethen, M.) und Anna (Marie Leuenberger, r.). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Marion von der Mehden" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Ulrich Noethen als renommierter Hamburger Psychiater und Juergen Maurer als Kommissar stehen im Mittelpunkt der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur". Den vierten Film mit dem Titel "Dein Wille geschehe" strahlt das ZDF am Montag, 6. Februar 2017, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" aus. Das Drehbuch schrieb Mathias Klaschka frei nach dem gleichnamigen Roman von Michael Robotham, Regie führte Anno Saul. In weiteren Rollen spielen Petra van de Voort, Marie Leuenberger, Lilly Liefers, Bettina Stucky, Tanja Schleiff, Luise Wolfram, Johanna Gastdorf und andere.

Der Hamburger Psychiater Dr. Joe Jessen (Ulrich Noethen) wird zu einem Notfall gerufen: Auf einer Brücke steht eine Frau, ein Handy am Ohr. Sie wirkt wie ferngesteuert. Joe kann die Frau nicht retten, sie springt in den Tod. Ihre Tochter Jenny (Alva Schäfer) glaubt nicht an den Freitod ihrer Mutter. Wurde sie von ihrem Anrufer in den Suizid getrieben?

Joe erreicht, dass gegen den Widerstand der Kommissarin "Ronnie" Nielsen (Michaela Rosen) weiter ermittelt wird. Eine Spur führt zunächst zu dem ehemaligen Afghanistan-Soldaten Patrick Friesner (Paul Herwig) und dessen einstigem Kameraden Gedeon Tauber (Ronald Zehrfeld). Patrick Friesner leidet an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung. Als die beste Freundin des Opfers ebenfalls unter seltsamen Umständen zu Tode kommt, versteht Joe Jessen, dass hier ein Experte für Menschenmanipulation am Werk sein muss. Gemeinsam mit Kommissar Vincent Ruiz (Juergen Maurer) versucht er, dem "Seelenbrecher" auf die Spur zu kommen.

