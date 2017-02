Mainz (ots) -

Donnerstag, 2.Februar 2017, 9:05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Mieterhöhung - Wie kann ich mich wehren? Bromelien - Pflanzen-Tipps von Elmar Mai "Professor T." - Neue Serie im ZDF - Hinter den Kulissen Donnerstag, 2.Februar 2017. 12:10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Braunsbach nach der Flut - Die Pläne des Bürgermeisters Expedition Deutschland: Quierschied - Musik, Liebe und das Leben Ein Tag als ... Mitarbeiterin in der Mensa Donnerstag, 2.Februar 2017, 13:00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina von Ungern-Sternberg Bundeskanzlerin Merkel in Ankara - Schwieriger Besuch in der Türkei Affäre um Präsidentschaftskandidaten - François Fillon zunehmend unter Druck Arbeiten in Eiseskälte - Ein Besuch auf der Zugspitze ZDF-"Leute heute" feiert Geburtstag - Klatsch und Tratsch seit 20 Jahren Donnerstag. 2.Februar 2017, 17:10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Elefantenbaby im Kölner Zoo - 100 Kilogramm, gesund und putzmunter Donnerstag, 2.Februar 2017, 17:45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Ehrenpreis für Senta Berger - Stargast beim Deutschen Fernsehpreis Shakira feiert Geburtstag - Die Sängerin wird 40 Der Deutsche Fernsehpreis - Vorausblick auf die Gala Donnerstag, 2.Februar 2017. 22:15 Uhr maybrit illner Thema: Trumps Egotrip - Mauern gegen den Rest der Welt? Eine Mauer gegen Mexiko, Einreiseverbote für Muslime, Handelsabkommen kündigen und Strafzölle erheben. US-Präsident Donald Trump schafft im Alleingang weitreichende Fakten - mit einem Ziel: mehr Sicherheit und mehr Jobs für Amerikaner. Globalisierung? Trump will sie aufhalten. Kann "America First!" funktionieren? Birgt das neue Sprengkraft für das angeschlagene Europa? Droht ein Handelskrieg auch gegen Deutschland? Peter Altmaier, CDU - Kanzleramtschef Jürgen Trittin, Bündnis'90/Die Grünen - MdB, Mitglied Auswärtiger Ausschuss Mareike Nieberding - "Jugend-Bewegung für Demokratie DEMO" Bernhard Mattes - Präsident AmCham Germany Gabor Steingart - Herausgeber "Handelsblatt"

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell